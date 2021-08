Omar Ciani: “Il bilancio di San Costanzo coerente con i vincoli di finanza”

SAN COSTANZO – Nell’ultimo Consiglio comunale – come afferma il vice sindaco e assessore al Bilancio, Omar Ciani (nella foto) – sono stati approvati gli equilibri di bilancio dai quali si evince come il bilancio di previsione risulti essere coerente con i vincoli di finanza pubblica e come venga garantito il rispettivo “pareggio”, assicurando quindi la corretta copertura sia per le spese correnti che per gli investimenti.

“L’approvazione degli equilibri è un punto fondamentale per la vita di un bilancio. La loro accettazione infatti – aggiunge il vice sindaco – non dimostra soltanto il rispetto delle norme e dei principi contabili previsti ma evidenzia come le previsioni dell’amministrazione risultino fattibili e coerenti con la realtà, realizzando con costanza i vari punti del nostro programma elettorale”.

Nello stesso Consiglio comunale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 dove è stato applicato l’avanzo disponibile di amministrazione per un importo di € 185.000,00 al fine di finanziare le seguenti spese:

progettazione di 3 ponti in attraversamento del rio grande (nello specifico riguardera’ le strade di: via vincareto, breccione e parrocchia vecchia) per un importo di 000,00 €;

realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in strada san costanzo nella frazione di cerasa per 100.000,00 €.

acquisto arredi scuola dell’infanzia, primaria e media (sia capoluogo che frazione) per 15.000,00 €.

