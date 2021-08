Note in riva al mare, a Falconara la presentazione con musica del libro “Rinascere nonostante tutto” di Agnese Sanna

di MASSIMO CORTESE

FALCONARA – Presso la sede falconarese della Lega Navale si è tenuta la manifestazione Note in riva al mare, nell’ambito della quale è stato presentato il libro ‘Rinascere nonostante tutto’ della musicista anconetana Agnese Sanna. La presentazione è stata accompagnata dalla suggestiva esecuzione, da parte della stessa autrice, di brani al pianoforte.

La fluente scrittura e la coinvolgente melodia, nell’incantevole cornice di una spiaggia ghiaiosa ricca di vegetazione mediterranea nella luce magica del crepuscolo, hanno dato vita ad una manifestazione carica di poesia e di suggestione. La riuscita dell’evento è dovuta anche al prezioso contributo degli organizzatori: l’Associazione Loto Onlus Marche, che ha la sede presso la Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona, diretta dalla Professoressa Rossana Berardi e la Lega Navale di Falconara Marittima. Per la riuscita della manifestazione, hanno collaborato la ditta Roberto Valli Pianoforti e l’industria cosmetica Sodico Health & Beauty, che sostiene l’associazione Loto Onlus. Va evidenziato il fatto che la manifestazione si è svolta nello scrupoloso rispetto della Normativa sull’emergenza sanitaria.

L’evento è stato introdotto da Gentilina Recchi, referente dell’Associazione Loto Onlus Marche, da sempre impegnata nella prevenzione del tumore ovarico. Recchi, grande ammiratrice di Agnese e una delle principali promotrici dell’evento, ha sottolineato la stretta relazione fra il tema della rinascita, il filo conduttore del libro di Agnese, che ben si addice con la rinascita del territorio e della vita nuova che caratterizza le donne per le quali è sorta l’Associazione Loto.

Daniele Montali, presidente della Lega Navale di Falconara Marittima, si è detto felice di ospitare Note in riva al mare, un’iniziativa preparata con cuore e tanta passione. Clemente Rossi, Assessore all’urbanistica di Falconara Marittima ha messo in rilievo come l’area di Villanova, dove appunto è situata la sede della Lega Navale, sia oggetto di riqualificazione da parte del Municipio, con la finalità di ampliare gli spazi funzionali.

Dopo gli interventi sopramenzionati, ha avuto inizio la presentazione del libro nella forma inconsueta e suggestiva dell’alternanza di letture del testo, eseguite da Arianna Burdo, e di brani musicali, eseguiti da Agnese Sanna, spesso attingendo dal proprio repertorio di compositrice. Fra le sue composizioni, ricordiamo “Renaissance” e “The hero”. In altri casi, Agnese ha proposto arrangiamenti di note canzoni, in perfetta sintonia con gli episodi e gli sguardi indimenticabili tratti dal suo libro. Ne è scaturita una felicissima combinazione di parole e note musicali che ha amplificato, come in un gioco degli specchi, l’invito alla rinascita, raggiungendo con un’onda di emozioni l’attento pubblico. Agnese ha poi invitato i presenti a partecipare attivamente al dialogo instaurato con il pubblico, cantando il ritornello del classico “Alleluja” di Cohen, da lei eseguito in più occasioni. Una in particolare merita di essere citata: la manifestazione del 30 aprile 2020 all’Ospedale di Torrette, subito dopo la prima ondata pandemica.

Note in riva al mare è stata dunque una presentazione a più voci, come appunto si conviene alle iniziative di Loto Onlus Marche e della rete collegata Marcangola. Il successo di queste associazioni dipende proprio dall’impegno collettivo, anzi corale, della comunità. Il coinvolgimento e la collaborazione, in questi casi, sono il punto di forza di un lavoro di squadra che guarda lontano, pur mantenendo un legame forte con la realtà.

Con la complicità dell’azzurro del mare e del cielo, in un ambiente naturalmente incantevole, caratterizzato dalla folta vegetazione mediterranea, Note in riva al mare ha offerto ai presenti un’esperienza unica, come attesta il silenzio significativo, rotto talvolta dal trillo di qualche cellulare o dal canto degli uccellini e delle cicale, con il quale è stata accolta la riflessione finale: se tutto il resto del mondo è in un certo modo e tu in un altro, ciò non vuol dire che tu ti debba conformare o forzarti a sentire come sentono tutti gli altri; d’altronde, se ti è stato dato di sentire in maniera diversa, un motivo ci sarà, significa che forse tu puoi dare qualcosa di altro (pag. 24, ‘Rinascere nonostante tutto’).

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it