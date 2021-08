L’Alma Juventus esclusa dai ripescaggi per la serie C, ora a Fano si spera nel ricorso

FANO – “Il Comune di Fano e l’Alma Juventus Fano 1906 – si legge in una nota – esprimono estrema amarezza nella decisione assunta dal Consiglio federale che, in data 4 agosto, ha escluso l’Alma Juventus Fano 1906 dalla graduatoria per il ripescaggio alla serie C.

“In questo periodo la dirigenza della società granata insieme ai vertici comunali, rispondendo e assecondando tutte le richieste degli organi competenti, si sono prodigati affinché la squadra granata fosse in possesso di tutti i requisiti per poter disputare la prossima serie C.

“Vista l’avversità del provvedimento e per dimostrare di aver agito in aderenza alle normative vigenti, la società Alma Juventus Fano 1906 con il supporto dell’amministrazione, nella persona del presidente Mario Alessandro Russo, ha dato mandato allo Studio Legale Chiacchio di predisporre nei tempi previsti il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro il comunicato ufficiale 51/A della FIGC”.

