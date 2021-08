Due giovani denunciati dai Carabinieri: controlli intensificati anche nelle frazioni

FABRIANO – Nel tardo pomeriggio di ieri (martedì) i Carabinieri della Stazione di Arcevia hanno controllato ed identificato un giovane extracomunitario, residente in Umbria, con precedenti specifici, che si aggirava a piedi, in modo sospetto, nella località di Avacelli, nelle vicinanze di alcune abitazioni. La perquisizione permetteva di rinvenire un robusto cacciavite che il giovane deteneva senza giustificato motivo e pertanto il giovane extracomunitario veniva denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli.

Ieri sera, invece, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fabriano, durante uno dei controlli giornalieri all’interno dei Giardini Regina Margherita di Fabriano, fermava e perquisiva un giovane (20 anni), del posto, in quanto i suoi atteggiamenti avevano insospettito i militari.

La perquisizione personale, estesa poi a quella domiciliare, permetteva di rinvenire circa 30 grammi di marijuana e circa 100 euro, provento dello spaccio, il tutto è stato quindi sequestrato. Il giovane è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

I risultati sono segno del controllo giornaliero del territorio, intensificato nelle ore serali per il contrasto ai reati contro il patrimonio e consumo di stupefacenti.

www.laltrogiornale.it