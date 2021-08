Dopo un violento scontro sulla Flaminia resta bloccato nell’abitacolo dell’auto

FALCONARA – Nella notte, poco prima delle 2, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Flaminia, a Falconara, per un incidente stradale con due auto coinvolte, una Panda ed un’Alfa Romeo.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha collaborato con il personale del 118 per estrarre il conducente della Panda, bloccato all’interno dell’auto, rimasta su un fianco dopo lo schianto.

L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due veicoli coinvolti nell’incidente.

