Dopo il maltempo tanti interventi sulle strade provinciali

PESARO – Uomini e mezzi della Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio viabilità, Pronto intervento e Polizia provinciale) e ditte specializzate sono intervenuti nella giornata di ieri e nella prima mattinata di oggi, insieme a vigili del fuoco e carabinieri di Pesaro e Mombaroccio, per far fronte alla situazione verificatasi su alcune strade provinciali a causa del maltempo.

Sulla strada provinciale 32 “Pesaro – Mombaroccio” si sono registrati allagamenti ed un principio di frana di valle, tanto da rendere necessario il transito per alcune ore a senso unico alternato. La strada è stata più volte ripulita per il continuo verificarsi di bombe d’acqua locali.

Sulla strada provinciale 60 “Sanatorio – Candelara” sono stati necessari interventi per smottamenti di monte sul tratto iniziale del “Trebbio della sconfitta” in direzione Candelara. Per due ore la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione di piante e terra dalla carreggiata.

Altri interventi a causa di allagamenti hanno riguardato, nella serata di martedì, le strade provinciali 34 “Colbordolo”, la 73 “Pontevecchio” e la 45 “Carignano”. (g.r.)

