Dalla vigna alla tavola, storie di terra tradizioni e passione con 19 eventi enogastronomici

ANCONA – In partenza gli eventi organizzati da Asteres nell’ambito del progetto regionale “MARCHE: dalla Vigna alla tavola”. Saranno 19 gli eventi enogastronomici che si terranno nel periodo 2 settembre – 25 novembre 2021, all’insegna della scoperta dei vini marchigiani. Le location in cui saranno organizzati gli eventi saranno ristoranti dislocati nei territori delle province di Pesaro Urbino e Ancona.

“Il Calice racconta” nasce all’interno del progetto “MARCHE: dalla Vigna alla tavola” ed è realizzato e organizzato da Asteres, una società di Senigallia che organizza eventi e convegni nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione.

L’Iniziativa è stata realizzata con il contributo della Regione Marche Coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari.

Per raccontare le storie di terra, tradizioni e passione della regione Marche sono state selezionate 50 cantine Marchigiane che presenteranno le loro creazioni durante le cene proposte da “Il calice racconta”. Inoltre, i ristoratori coinvolti organizzeranno presso il proprio locale una serata che sarà declinata in base alla propria vocazione e ispirazione, avvalendosi del supporto di un sommelier. È proprio da questo concept che prende il nome il progetto “Il Calice Racconta”, che già a partire dal suo logo evoca uno storytelling tutto dedicato a vino e territorio, che narra tradizioni, tipicità, cultura territoriale e proposte all’avanguardia. Il logo, infatti, racchiude due elementi grafici fondamentali e facilmente riconoscibili: il pin della geolocalizzazione che si trasforma in un calice di vino. Anche i colori utilizzati (il rosso e il marrone) sono un chiaro richiamo alla terra e al vino, elementi chiave di questo progetto.

I locali selezionati per i 19 eventi spiccano tutti per la loro ottima qualità, ma ogni appuntamento sarà caratterizzato da proposte diversificate per menu, carne e pesce e per fascia di prezzo. La particolarità del progetto Il Calice Racconta risiede nel fatto che tutti i ristoranti coinvolti proporranno ed esalteranno i piatti della cucina tradizionale marchigiana e di ricerca.

Ogni ristorante è stato selezionato anche per la sua particolare attenzione verso l’uso di prodotti locali, e soprattutto per la scelta dei vini proposti con un’ampia varietà di etichette locali, locali disponibili inoltre ad ampliare ulteriormente la propria offerta grazie alla partnership con FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti).

Per le proposte enogastronomiche sono state selezionate location suggestive e di pregio, ma anche ristoranti nei borghi o in città con una proposta più popolare e legata alla tradizione, per poter offrire un ventaglio di scelta ampio e variegato che favorisce così la partecipazione di un’ampia fascia di pubblico anche con diverse preferenze o potere di spesa.

Il calice racconta accoglie con piacere anche ospiti da fuori regione. E proprio per premiare gli ospiti turisti, la Regione Marche darà un contributo ulteriore mettendo a disposizione per loro un omaggio di vini degustati.

Le serate dedicate alla enogastromia marchigiana sono già programmate:

– Ristorante Spirito Libero, Senigallia (An), serata del 02/09/2021

– Ristorante La Paglia, Marotta di Mondolfo (PU), serata del 09/09/2021

– La tavernetta sull’Aia di Monterado, Trecastelli (An), serata del 10/09/2021

– Locanda Il Pinocchio, Mondolfo (PU) serata del 16/09/2021

– Ristorante La Canonica, Pesaro Casteldimezzo (PU), serata del 17/09/2021

– Mulino Divino, Frontino (PU), serata del 24/09/2021

– La Valle del Vento, Urbino Montesoffio (PU), serata del 01/10/2021

– Ristorante della Rosa, Sirolo (An), serata del 08/10/2021

– Ristorante La baldigara, Senigallia (An), serata del 14/10/2021

– La Taverna degli Archi, Belvedere Ostrense (An), sera del 15/10/2021

– Osteria Fuori porta, Ostra (An), serata del 22/10/2021

– Palazzina Sabatelli, Sant’Ippolito (PU), serata del 23/10/2021

– Ristorante Mezzo Baiocco, Osimo (An), serata del 28/10/2021

– Berbacco Country House, Mondolfo (PU), serata del 29/10/2021

– La grotta di Tufo, San Costanzo – Stacciola (PU), serata del 05/11/2021

– Bontà delle Marche, Ancona, serata del 11/11/2021

– Ristorante da Rolando, San Costanzo (PU), serata del 12/11/2021

– La Cantinella Ristorante ed Hotel, Ostra (An), serata del 19/11/2021

– Ristorante e Pizzeria La botte, Ancona, serata del 25/11/2021

È possibile prenotare via la piattaforma dedicata: www.ilcaliceracconta.com, ma anche via WhatsApp allo +39.338.703.8231.

Mail: info@ilcaliceracconta.com

Facebook: https://www.facebook.com/ilcaliceracconta

Instagram: https://www.instagram.com/ilcaliceracconta/

