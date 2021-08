Ciclista perde la vita in un incidente tra Genga e Sassoferrato

GENGA – Un ciclista di 67 anni ha perso la vita, questa mattina, poco dopo le ore 12, in un incidente accaduto lungo la strada che collega Genga a Sassoferrato, nei pressi dell’incrocio che conduce al tempio del Valadier.

Per cause in corso di accertamento, da parte dei carabinieri della Stazione di Genga, l’uomo, è stato travolto da un mezzo pesante.

Ogni tentativo di rianimazione del sessantasettenne, origianario di Genga ma residente a Sassoferrato – che lascia la moglie ed un figlio – è risultato vano.

