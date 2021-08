Cade in un dirupo, soccorsa e trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette

FOSSOMBRONE – Oggi pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle ore 18, a San Lazzaro di Fossombrone per recuperare una donna caduta in un dirupo.

La donna, dopo aver effettuato un tuffo dalle rocce che caratterizzano la località, ha accusato un forte dolore alla schiena dovuto all’impatto da un’altezza considerevole

Appena giunta sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha prestato le prime cure, in collaborazione con il personale sanitario.

Subito dopo la donna è stata trasportata, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

