Al Giffoni Film Festival un’esperienza incredibile per 35 giovani fanesi

FANO – Hanno voluto rivedersi per commentare una esperienza che porteranno per sempre dentro di sé i 35 giurati fanesi del Giffoni Film Festival. I ragazzi dal 21 al 31 luglio hanno avuto il compito di visionare 2 film al giorno per poi esprimere un voto che si è andato a sommare con i giudizi di altre 5000 città in tutto il mondo. Suddivisi in 3 gruppi per età (da 13 a 16 anni; da 16 a 18 e da 18 in su), i ragazzi della Città della Fortuna sono stati protagonisti del più grande festival di cinema per ragazzi al mondo, consegnando al brand di Fano un’iniezione di visibilità notevole.

“I ragazzi – afferma Etienn Lucarelli, assessore al Turismo del Comune di Fano – si sono ritrovati proprio per trasmettere le proprie emozioni che scaturiscono dalla partecipazione a questo grandissimo festival. Non dimentichiamoci che grazie a Giffoni abbiamo avuto la possibilità di entrare in una dimensione di confronto internazionale, analizzando i valori e le sfide che caratterizzano il nostro tempo. Continueremo la nostra partecipazione visto che vogliamo che Fano si metta sempre più in relazione con altre città per lo sviluppo turistico, culturale e sociale in una dimensione globale”.

