Ultimi interventi a Jesi per l’illuminazione della fontana nella sua piazza originaria

JESI – Completato il ritorno della fontana nella sua piazza originaria, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per la sua adeguata illuminazione. I tecnici sono al lavoro per individuare non solo la migliore tonalità bianco-oro per meglio armonizzarsi con il contesto architettonico presente, ma anche il software più efficace per le varie fasi di programmazione dell’impianto.

Resta in fase di rodaggio ancora per qualche giorno anche l’impianto idrico perché, come già messo ampiamente in preventivo, è naturale il formarsi di piccole impurità di calcare all’interno del circolo idraulico della fontana che, in fase di avvio, potrebbero ostruire parzialmente uno dei vari augelli da cui fuoriesce l’acqua, aumentandone pertanto la gettata fuori dalla vasca.

L’impianto idrico della fontana, come noto, è attivo ogni giorno dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 23. L’acqua è ovviamente la stessa che viene puntualmente riciclata, peraltro trattata con una sostanza tale da renderla sgradita ai picconi, evitando così che gli stessi stazionino nel monumento.

Restando al lavori in centro e spostandosi su Corso Matteotti, si sono completate le prove delle tenute a secco e della malta utilizzata per la pavimentazione finale, dando un esito positivo. In conseguenza di ciò, la ditta che sta eseguendo l’intervento acquisirà in settimana il materiale necessario per avviare, ad inizio della prossima, l’intera pavimentazione dell’ampia area attualmente scoperta dove sono già terminati i lavori. Questo permetterà, non solo un più agevole transito, ma anche di avere una prima percezione di quello che diventerà Corso Matteotti una volta ultimati i lavori, vale a dire un elegante percorso pedonale, senza dislivelli né barriere architettoniche e dove asfalto e marciapiedi resteranno solo ricordi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it