Risparmio energetico negli edifici pubblici: il Comune di Fano riceve 100 mila euro di incentivi

FANO – E’ di quasi 100 mila euro il rimborso erogato al Comune di Fano da parte del del Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A). società per azioni interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il considerevole incentivo è riferito agli interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici nel territorio fanese, sostenuti e studiati dal progetto dell’amministrazione “Ambientiamoci”. Alla pratica del relamping negli edifici scolastici sono stati riconosciuti 64 mila euro, ovvero il 100% della spesa, mentre ai lavori coibentazione della copertura della Rocca Malatestiana sono stati assegnati 43 mila e 500 euro, pari al 40% del costo totale dell’operazione.

E’ importante precisare che grazie a queste pratiche è stato già coperto il costo dell’energy manager per i prossimi quattro anni, legittimando in tal senso la scelta dell’amministrazione di investire risorse per questa figura altamente qualificata e ormai fondamentale per un ente pubblico.

“Siamo felici – chiosa l’assessora ai Lavori Pubblici Fabiola Tonelli – che il nostro impegno a favore della riduzione dei consumi energetici negli edifici comunali sia stato premiato grazie a questi 100 mila euro. In questo modo otteniamo una contrazione dei costi in bolletta, andando a tutelare l’ambiente. Questo risultato ci indica la strada da prendere, con la consapevolezza che la nostra struttura, composta dal nostro energy manager e dai tecnici, stia dimostrando la propria competenza e possa raggiungere ulteriori obiettivi”.

“Mi sento di ringraziare – spiega la consigliera Cora Fattori, coordinatrice del progetto ‘Ambientiamoci’ – tutti coloro che con il loro lavoro e la loro professionalità hanno consentito all’amministrazione di ricevere questo incentivo così considerevole. Puntare sull’ambiente significa perseguire l’efficienza, visto che, ad esempio, alla Rocca Malatestiana andremo a riconsegnare alla fruizione della collettività uno spazio suggestivo e storico. L’impegno a favore delle politiche di risparmio energetico verrà sostenuto anche dal secondo ciclo di formazione che i dipendenti comunali seguiranno da settembre, nell’ottica di ampliare le proprie competenze per raccogliere le imminenti opportunità. Parallelamente, questo riconoscimento dimostra che investire in un ‘ufficio energia’ offrirebbe alla nostra struttura pubblica uno strumento ulteriore per generare opportunità a beneficio dei cittadini e delle imprese ”.

Nella foto: Fattori e Tonelli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it