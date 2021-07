Oggi a Fano arriva Sherpa, yacht ‘gioiello’ dalla filosofia open-air

È al momento l’unico esemplare circolante in Adriatico ed approda in porto grazie all’intuizione dell’imprenditore Luigi Gambelli. Si presenta al pubblico la nuova barca del cantiere ‘boutique’ Arcadia: nata per navigare a stretto contatto con il mare e per rilanciare il settore

FANO – Mai come in questo caso si può dire che il nome è già un programma: ‘Sherpa’. E non ci sono dubbi che questa nuova barca, proprio come i celebri portatori ad alta quota himalayani, sarà una compagna di viaggio preziosa ed esperta per solcare i mari in tutta sicurezza ed emozione. Arriva in questi giorni a Fano l’ultima nata del cantiere ‘boutique’ Arcadia Yachts: un’imbarcazione concepita anche tecnicamente per viaggi a strettissimo contatto con il mare e l’ambiente circostante, grazie al sensazionale open space ricreato nel pozzetto di quasi 65 metri, praticamente unico nel suo genere per il segmento 85-90 piedi.

Così come unico è, al momento, il modello che approderà a Marina dei Cesari per essere presentato oggi (mercoledì 28 luglio, ndr) a partire dalle ore 18.30 al pubblico e agli esperti di settore: si tratta infatti dell’unico esemplare di yacht ‘Sherpa XL’ attualmente in circolazione nel Mare Adriatico. La sua presenza nel porto turistico fanese assume dunque una valenza ancora maggiore, poiché rende le Marche regione ‘apripista’ in tutta la costa adriatica nello sviluppo di un filone di mercato innovativo come quello rappresentato dal brand Arcadia, uno dei cantieri più affermati nel panorama nautico mondiale, da sempre attento a soluzioni di altissima tecnologia e a basso impatto ambientale.

Un’intuizione che si deve all’imprenditore senigalliese Luigi Gambelli, da oltre 30 anni nel settore della nautica, che con la sua preziosa Blu Yachts è dealer di Arcadia Adriatic per i Paesi dell’Est Europa che gravitano sull’Adriatico e per l’Adriatico. “Siamo particolarmente soddisfatti per questo importante risultato – commenta Gambelli – perché lo riteniamo un passaggio davvero strategico per un rilancio lungimirante del settore. Come è noto, la nautica non ha subito battute d’arresto a causa della pandemia: il settore ha tenuto. Tuttavia è fondamentale portare nel mercato novità e qualità: tra queste, vi sono gli yachts, come appunto Sherpa XL’. Alla presentazione di Sherpa XL sarà presente anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ed il presidente di Confindustria Pesaro Urbino Mauro Papalini.

