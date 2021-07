Mini escavatore in fiamme durante lavori stradali

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 18.50, in Via Agraria, a Jesi, per l’incendio di un mini escavatore, le cui fiamme hanno avvolto gran parte del mezzo rendendolo al momento non utilizzabile.

La squadra di Jesi, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha provveduto a impedire l’incendio ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it