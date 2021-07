La Milanesiana torna a Urbino con due serate all’insegna della musica e della letteratura

URBINO – La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, sarà a Urbino il 22 e il 23 luglio 2021per due serate all’insegna della musica e della letteratura, con due concerti e molti interventi letterari.

“Per il secondo anno consecutivo,” dice il sindaco Maurizio Gambini, “la nostra città ospita con grande piacere la Milanesiana. La manifestazione ha un livello di grande qualità ormai consolidato, ma ogni edizione riesce a sorprendere per il tipo di proposta, per i temi che tratta, per l’abbinamento fra linguaggi creativi diversi che Elisabetta Sgarbi riesce a creare. Le due serate di Urbino si annunciano come appuntamenti di forte interesse e divertimento”

“Nel suo Viaggio in Italia, La Milanesiana 2021 toccherà 25 città, fino a sconfinare oltre confine, a Parigi, il prossimo novembre,” afferma Elisabetta Sgarbi, direttore artistico de La Milanesiana. In questo viaggio sono felice di ritrovare Urbino. Al centro delle celebrazioni fu Raffaello lo scorso anno, e non estranea alle celebrazioni dantesche, Urbino vivrà due ricchissimi incontri della Milanesiana, di respiro internazionale, eppure dagli umori della grande cultura italiana.

Scrittori come Patrick McGrath, autore del celeberrimo “Follia”, KatharinaVolkmer, autrice del controverso “Il cazzo ebreo”, Maria Antonia Avati, regista e autrice di “A una certa ora di un dato giorno” incroceranno i fantasmi dei loro racconti inediti con la musica folle, in bilico tra sperimentazione e tradizione, degli Extraliscio, e la solarità senza tempo della canzone napoletana interpretata da Eduardo De Crescenzo. Si rifletterà, ci si commuoverà, si ballerà a Urbino, alla Milanesiana.”

Giovedì22 luglio 2021 ore 21

FANTASMI DEL PASSATO E DEL FUTURO

Saluti istituzionali

Maurizio Gambini (Sindaco di Urbino)

Letture

Mariantonia Avati, KatharinaVolckmer, Patrick McGrath

È bello perdersi Tour d’Italie

Concerto

Extraliscio

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Streaming

L’appuntamento sarà visibile anche instreaming

su CORRIERE.IT e sul canale LA MILANESIANA

Venerdì23 luglio 2021 ore 21

DE CRESCENZO – AVVENNE A NAPOLI

Prologo letterario

Federico Vacalebre

Avvenne a Napoli passione per voce e piano

Concerto

Eduardo De Crescenzo (voce e fisarmonica)

Julian Oliver Mazzariello (pianoforte)

produzione International Music And Arts

Introduce

Elisabetta Sgarbi

IL PROGRAMMA DEL 22 E 23 LUGLIONEL DETTAGLIO

Il primo appuntamento inizia conFantasmi del passato e del futuro: letture degli scrittori Mariantonia Avati, KatharinaVolckmere Patrick McGrath.

La serata prosegue in musica con È bello perdersi Tour d’Italie, il concerto di Extraliscio,eclettico gruppo musicale guidato dallosperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani (voce e chitarra), accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo (voce, clarinetto e tastiere) e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara. Anche quest’anno sono gli autori della sigla della Milanesiana, alla quale fanno da colonna sonora con i braniIl ballo della Rosa e Milanesiana di Riviera. La loro missione è contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l’elettronica, il rock e il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.

Nel concerto Avvenne a Napoli passione per voce e piano,Eduardo De Crescenzo interpreta per la prima volta la canzone classica napoletana del periodo – largamente indicato tra il 1800 e il 1950 – in cui poeti elevati come Salvatore Di Giacomo o Ferdinando Russo intrecciarono i loro versi con le composizioni di musicisti classici prestigiosi come Tosti o Costa. Un appuntamento da sempre atteso dagli estimatori di Eduardo De Crescenzo che in quella sua voce inconfondibile hanno colto e riconosciuto i colori delle sue radici. “E’ il mio omaggio ai Maestri che mi hanno insegnato l’Arte dei Sentimenti: perché le emozioni hanno un suono preciso, hanno parole precise ma per riconoscerle, bisogna impararle.” Lo accompagna Julian Oliver Mazzariello, uno dei pianisti più incantevoli apparsi sulla scena negli ultimi anni. Come in quel tempo, una voce e un pianoforte trasportano l’ascoltatore nelle atmosfere di un mondo artistico incantato che raccontò in versi e in musica la bellezza della città e il suo umano sentire. Un lavoro ricercato e carico di rispetto che vuole liberare dalle croste del tempo e da contaminazioni inopportune capolavori comeFenestavascia, Era de maggio, Luna nova, ‘A vucchella, Uocchie c’arraggiunate, Voce ‘e notte, Passione… per restituirli all’atemporalità dei classici. (www.eduardodecrescenzo.it/avvenne-a-napoli/).

Introduce all’ascolto il prologo letterario diFederico Vacalebre, giornalista, critico musicale, autore cinematografico e teatrale, napoletano. Guida sapiente negli umori musicali, culturali, ma anche storici, politici e sociali che determinarono la gloria e la caduta di un fenomeno artistico che ancora identifica, insieme con l’Opera, la musica italiana nel mondo.

Ingresso del pubblico

Fino a esaurimento posti secondo le norme vigenti Covid-19

È possibile prenotare su Eventbrite

22 Luglio ore 21

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-milanesiana-urbino-22-luglio-2021-160536853049?aff=erelpanelorg

23 Luglio ore 21

https://www.eventbrite.it/e/iglietti-la-milanesiana-2021-urbino-23-luglio-2021-160750251329

MARIANTONIA AVATI

Mariantonia Avati nasce a Bologna nel 1966. Ancora bambina si trasferisce a Roma, assieme alla famiglia. Parallelamente agli studi di Psicologia e di Storia medievale comincia a lavorare come aiuto regista, soggettista e sceneggiatrice. Si occupa poi di produzione cinematografica, forte della lunga esperienza maturata fra gli Stati Uniti e l’Italia. Con il marito Andrea Scorzoni, fa nascere la Matteo Cinematografica, società per la quale realizza come regista l’opera primaPer non dimenticarti. Al film, che raccoglie premi e successo di critica, fanno seguito altri due lungometraggi e serie televisive, oltre a documentari. Ha esordito come autrice nel 2018 con Il silenzio del sabato(La nave di Teseo). Il suo ultimo libro è A una certa ora di un dato giorno (2020, La nave di Teseo).

KATHARINA VOLCKMER

KatharinaVolckmer è nata in Germania nel 1987. Attualmente vive a Londra, dove lavora per un’agenzia letteraria. Un cazzo ebreo(2020, La nave di Teseo) è il suo primo romanzo, scelto come libro dell’anno 2020 da “The Times LiterarySupplement” e in corso di traduzione in 12 paesi.

PATRICK MCGRATH

Patrick McGrath è nato in Inghilterra e vive tra New York e Londra. È autore di numerosi romanzi, tra cui Follia (1998, Adelphi) – uno dei più grandi successi letterari degli ultimi anni –, Martha Peake (2001, Bompiani), Spider (2002, Bompiani – nuova edizione 2020, La nave di Teseo), da cui è stato tratto il film di David Cronenberg, Port Mungo (2004, Bompiani), Trauma (2007, Bompiani. nuova edizione 2019, La nave di Teseo), L’estranea (2013, Bompiani), La guardarobiera (2017, La nave di Teseo) e la raccolta Racconti di follia (2020, La nave di Teseo). Il suo ultimo romanzo è La lampada del Diavolo (2021, La nave di Teseo).

Gli EXTRALISCIO nascono dall’incontro tra Mirco Mariani e Moreno il Biondo grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo. Da lì prende forma l’idea di innestare sulle radici della musica folcloristica romagnola tradizionale, nuovi suoni e nuovi arrangiamenti fino a creare un cortocircuito tra mondi e tra generazioni. A Mirco e Moreno si aggiunge ‘La voce di Romagna’ Mauro Ferrara. Tra il 2016 e il 2017 pubblicano l’album “Canzoni da Ballo” ed il doppio cd ExtraliscioAll Stars “Imballabilissimi – Ballabilissimi”. Nel febbraio 2020 esce il singolo “Merendine blu”, con un testo scritto da Mariani e Pacifico, cantata con Lodo Guenzi (de Lo Stato Sociale) e Orietta Berti.

Anticipa il nuovo album “Punk da balera” che esce nel novembre dello stesso anno, edito da Garricha edizioni.

Dalla fondazione, il progetto Extraliscio ha divertito e fatto ballare i giovani nei locali più cool di tutta Italia, per poi arrivare nei teatri con Ermanno Cavazzoni, scrittore e sceneggiatore di fama internazionale ed Elisabetta Sgarbi, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana, con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali; qui sono stati abbattuti definitivamente i confini del genere in nome di una totale libertà, fatta di passione e sperimentazione. “Vichinghi selvaggi che calzano scarpe nere lucidissime”, sono i protagonisti del “Punk da balera”.

Nel 2020, infatti, il film di Elisabetta Sgarbi “Extraliscio – Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia e in seguito al Festival Internazionale del Cinema di Berlino e al Los Angeles Italia Film Fest. Ha ricevuto il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova.

Nello stesso anno, il gruppo ha composto la canzone ufficiale del Giro d’Italia 103 “GiraGiroGiraGi”, le cui parole sono il frutto della inedita collaborazione tra lo scrittore e autore di testi Pacifico (Gino de Crescenzo), il compositore Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi. Il video della canzone è stato curato da Michele Bernardi e Davide Toffolo, che hanno curato successivamente anche il video della cover di “Sbagliato” di Jovanotti, hit trasformata in punk da balera.

Nel 2021 gli Extraliscio hanno firmato, scritto ed eseguito alcuni brani della colonna sonora di “Lei mi parla ancora”, il film scritto e diretto da Pupi Avati, tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, disponibile su Sky Cinema e in streaming su Now TV.

Gli Extralisciofeat Davide Toffolo hanno partecipato al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera”, scritto da Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi.

Il 5 marzo è uscito il doppio album degli Extraliscio “È bello perdersi” (prodotto da Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi / distribuzione Sony Music) diviso in due parti: “È bello perdersi” e “Si ballerà finché entra la luce dell’alba”.

PREMIO SIAE PER IL TALENTO CREATIVO a ELISABETTA SGARBI

Il video del singolo “E’ bello perdersi” con la regia di Elisabetta Sgarbi ha vinto il Pesaro Film Festival nella sezione videoclip.

Qui il trailer di “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”: https://youtu.be/WkSekFzAaIM

Diverse volte gli Extraliscio incrociano quest’anno La Milanesiana, alla quale fanno anche da colonna sonora con i brani “Il ballo della Rosa” e “Milanesiana di Riviera”, oltre che a Urbino:

1 agosto in Piazza Garibaldi a RAVENNA in occasione de La Milanesiana

4 agosto al Teatro Romano di FIESOLE (FI) in occasione de La Milanesiana, all’interno di Estate Fiesolana

Il tour è prodotto da International Music and Arts. Per informazioni su tutte le tappe estive e prevendite www.internationalmusic.it.

Gli Extraliscio sono stati tra i protagonisti del Primo Maggio di Roma 2021.

FEDERICO VACALEPRE

Federico Vacalebre, napoletano, classe 1962, giornalista, critico musicale, caposervizio Cultura e Spettacoli de “Il Mattino”. Ha scritto libri sui Clash, Pino Daniele, Fabrizio De André, Sergio Bruni, Rocco Hunt, il fenomeno neomelodico. Ha dedicato tre libri (da cui è stata tratta una fiction Rai), un premio, un documentario, tre mostre e un musical a Renato Carosone. Ha scritto soggetto e sceneggiatura del film “Passione” di John Turturro, presentato alla Mostra di Venezia, da cui ha tratto un tour.

EDUARDO DE CRESCENZO

Rappresenta “la voce”, in assoluto tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, notoriamente per estensione, ma ancor di più, per una stupefacente carica di armonici che gli consente di disegnare con naturalezza ogni stato d’animo umano. Cantante e interprete emozionante, musicista e fisarmonicista ispirato, affina nel tempo i suoi talenti, li fonde in uno stile personale e originale. Difficile collocarlo sotto le consuete “etichette di genere”. Nel suo mondo sonoro si riconoscono mille sfumature: le interpretazioni poetiche degli chansonniers italiani e napoletani che a inizio del XX secolo s’ispirarono all’esistenzialismo francese, il ritmo serrato del vocalizzo scat che scopriva nell’adolescenza nei locali americani sul porto di Napoli dove la sera si suonava il jazz, le suggestioni del Mediterraneo che lo ispirano dal mare o dai vicoli della sua città. Napoletano, nel corso della sua lunga carriera, ha saputo riflettere un’immagine di valore del suo territorio, impersonando con coerenza una Napoli poetica, colta, che vive con impegno, intensa nel sentimento ma lontana da ogni folclorica rappresentazione. La sua musica attraversa il tempo, le mode e le generazioni con insolita freschezza; cattura un pubblico esigente educato alla lettura della virtù ma anche un pubblico che si lascia trasportare dal brivido istintivo che la sua potenza espressiva riesce a infiltrare sotto la pelle dell’ascoltatore

JULIAN OLIVER MAZZARIELLO

È uno dei pianisti più incantevoli apparsi sulla scena musicale negli ultimi anni. Stupisce per il suo tocco agile e virtuoso, emoziona per il fraseggio ricercato, vibrante, ispirato. Nasce in Inghilterra nel 1978, dove studia pianoforte classico, si trasferisce in Italia poco più che adolescente per conoscere altre culture. Qui incontrerà i grandi jazzisti della scena nazionale e internazionale ma cercherà esperienze anche con il cantautorato di valore per lavorare agli aspetti emozionali dell’interpretazione. É in questo percorso artistico e di vita che la voce del suo pianoforte diventerà sempre più espressiva e originale, riconoscibile a ogni esecuzione, che sia in “solo” o in “formazione”.

ELISABETTA SGARBI

Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore generale e direttore editoriale. È Presidente di Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni e Direttore responsabile della rivista “Linus”. Ha ideato, e da 22 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti Festival internazionali del Cinema. Nel 2020 ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia un film sul gruppo musicale Extraliscio, dal titolo Extraliscio – Punk da balera. Il film ha ricevuto il Premio Siae al talento creativo e il Premio FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essais e nel 2021 è distribuito in tutte le sale italiane da Nexo Digital. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli ExtraliscioÈ bello perdersi, che include il singolo presentato al 71° Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. È membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra.

I PARTNER DELLA MILANESIANA

Istituzioni Comune di Milano, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, APT Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Regione Marche, Comune di Villafranca di Verona, Comune di Ascoli Piceno, Comune di Sondrio, Comune di Bormio, Comune di Bassano del Grappa, Comune di Urbino, Comune di Alessandria

Main sponsor BMW, Intesa Sanpaolo, ENEL, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Fondazione Cariplo, Università IULM, Rotary Club Bormio Contea, Distretto Rotary 2042, Gruppo Brianza 1 e Gruppo Brianza 2, Grafica Veneta

Sponsor Borsa Italiana, Almo Collegio Borromeo, GFK, Villa Bogdano 1880, MM SpA, Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, Fondazione BPM, PBA, Fondazione AEM, Associazione Culturale M.Ar.Co. Monza Arte Contemporanea, Gerardo Sacco, Fondazione Pro Valtellina, Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Lions Club Sondrio Host, Lions Club Sondrio Masegra, Lions Club Morbegno, Lions Club Tellino, SEV – Società Economica Valtellinese, Generali Schena Assicurazioni

Collaborazioni Corriere.it, Bookcity, Salone Internazionale del Libro di Torino, Nexo Digital, IBS.it-LaFeltrinelli.it, Netphilo Publishing, Galleria Vik Hotel

LA MILANESIANA RINGRAZIA

La Milanesiana ringrazia Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Fondazione Corriere della Sera, Spazio Teatro No’hma, Anteo Spazio Cinema, Cinema Mexico, Fondazione Elisabetta Sgarbi, Fondazione Cavallini Sgarbi, Betty Wrong, Imarts International Music and Arts, Francesco Cattini, Galleria Ceribelli, Franco Achilli, Pierluigi Cerri, Andrea Puppa, Studio Volpatti, A+G Design, Sergio Antolini, Ciaccio Arte, @Video S.r.l, Raptus&Rose, Scrittori a domicilio, Giacomo Ristorante, Cenacolo Artom, Ornella Bramani, Libreria di Quartiere, Kinéo, Errestampa, Cinema Mexico, Piergaetano Marchetti, Studio Toffoletto De Luca Tamajo, Attilio Ventura, Giovanna Dossena, Francesca Masiero, Banca Popolare di Sondrio, Distretto Rotary 2042, Rotary Club Precotto San Michele, Bormio Marketing, BIM, Levissima, Edison, Associazione I Reparti di Bormio, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Francesca Filauri – Circolo Cultural-mente Insieme, La Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno,Fondazione Fabrizio De André Onlus

