In bici, a cavallo, camminando e a tavola per vivere le Terre del Catria

CAGLI – In bici, a cavallo, camminando, a tavola: vivi le Terre del Catria. Ad agosto l’offerta del territorio dominato dal monte Catria, in provincia di Pesaro Urbino, nel cuore delle Marche, si amplia ed è perfetta per tutta la famiglia e tutti i gusti. L’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera unica di una terra che sa emozionare con la sua bellezza, i suoi profumi, sapori e le tante e variegate proposte. Turismo esperienziale? Chi ama scoprire e vivere un territorio attraverso le esperienze che sa offrire, il Catria è un vero e proprio paradiso.

Chi è appassionato delle due ruote può ammirare paesaggi e borghi, visitare produttori di tipicità e tanto altro in tutta comodità noleggiando nuove e bellissime e-bike. Può farlo grazie al servizio promosso da Bike Therapy Pergola e Rent&Go Catria che offrono un servizio completo: ampia scelta di e-bike nuove ed ecologiche per tutta la famiglia, possibilità di consegna-ritiro bicicletta presso il domicilio, strutture ricettive e produttori enogastronomici, negozio specializzato, assistenza con officina meccanica specializzata, noleggio muscolari strada e mtb, guida-accompagnatore.

Le bici possono essere noleggiate anche presso l’area attrezzata Il Cinisco a Frontone e alla stazione di arrivo della funivia del monte Catria. Info: 3294248013 – 3807550051. E per gli amanti delle emozini forti in bicicletta c’è anche la pista di DownHill.

Per la gioia dei più piccoli, ma non solo, il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico unico nel suo genere in tutta la regione Marche. E’ suddiviso in tre zone: area baby; junior & senior; tubbyng. Come per la scorsa stagione, per le restrizioni dovute alla pandemia, l’ingresso sarà orario, con un massimo di 10 persone per turno. Per maggiori informazioni: 338.6847215.

Al rifugio Cotaline 1400, la possibilità di rilassarsi e di degustare, dalla colazione all’aperitivo tante specialità enogastronomiche locali.

Il team Catria Horse-Trekking & Food propone una esperienza unica in sella ai cavalli razza Catria (348.8629987). Escursioni con la possibilità di aggiungere una food experince con prodotti tipici. Ma non solo: si potrà trascorrere la notte in tenda, in una delle quattro iurta quattro posti immerse nella faggeta. Per i più sportivi, in abbinamento gita in e-bike. Un programma ricco e variegato che sarà aggiornato costantemente.

Tra gli appuntamenti da non perdere, il 10 agosto la Cena delle stelle cadenti con menù libero al self service. Dal panorama unico dei monti Catria e acuto a 1400 metri, presso il rifugio più alto della provincia di Pesaro Urbino, per ammirare la via lattea e le stelle cadenti. Possibilità di pernotto in rifugio o in tenda. Il 15, il Pranzo di Ferragosto, sempre al al Rifugio Cotaline 1400. E’ raggiungibile sia via strada che in funivia.

Maggiori info: montecatria.com; pagine Facebook Funivie Monte Catria e Rifugio Monte Catria Cotaline 1400.

