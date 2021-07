Dalle donne una lotta di libertà per tutti noi

Martedì a Chiaravalle un confronto organizzato dalla locale sezione dell’Anpi

CHIARAVALLE – Continua il percorso che l’Anpi di Chiaravalle propone ai cittadini verso l’appuntamento del 20 Luglio, 77° anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo.

Sarà quella di martedì 13 luglio alle ore 21, ospitato presso l’area cinema dell’ ex campo parrocchiale, un’ occasione di riflessione e confronto sui valori che la Costituzione ha sancito a diritto della differenza della donna e del ruolo che occupa nella nostra società. Tutto questo anche alla luce dei temi che contemporaneità ci propone e delle lotte che proprio in questi mesi i movimenti e le donne , hanno messo al centro del loro agire, dalla difesa della legge 194 , troppo spesso violata nei fatti, alla necessità di nuovi strumenti legislativi e comportamenti sociali che affrontino quei crimini, come il femminicidio e l’ omofobia, che rappresentano il fascismo del terzo millennio.

Ne parleranno, dopo il saluto dell’assessore alla cultura, coordinate da Maria Letizia Ruello , della segreteria dell’Anpi di Chiaravalle, Marina Melappioni e Rossana Montecchiani, della rete femminista Marche e Barbara Michieluzzi della Casa delle Donne di Jesi.

I promotori dell’Anpi aspettano una partecipazione larga e un dibattito ricco di spunti e proposte.

