Da Urbino a Gubbio sulle orme del Duca Federico: domenica scadono le iscrizioni

URBINO – Dal 26 al 30 luglio, UniUrb si mette in cammino. Un gruppo di docenti dell’Ateneo marchigiano percorrerà a piedi 75 km di sentieri che separano la città ducale dalla città natale di Federico da Montefeltro, per proporre un progetto di turismo sostenibile e consapevole che coniuga la scoperta delle meraviglie paesaggistiche, geologiche e storico-artistiche dell’entroterra marchigiano, senza escludere il riconoscimento delle ferite dell’uomo sull’ambiente.

Primo Ateneo d’Italia a impegnarsi in un’iniziativa del genere, il “Cammino del Duca del Montefeltro” nasce da una proposta del prof. Mauro De Donatis, con la collaborazione dei colleghi Filippo Martelli (Dipartimento di Scienze Pure e Applicate e CAI – Sez. Montefeltro), Nico Bazzoli, Elisa Lello, Giovanni Marin, Elena Viganò (Dipartimento di Economia, Società, Politica) e di Fabio Duro, Lorenzo Zanarelli, Sonia Pierobon (Club Alpino Italiano – Sez. Montefeltro), Paola Mariotti, Marcello Migliarini e Giulio Fiorucci (Club Alpino Italiano – Sez. Gubbio)

Il progetto, sviluppato nell’ambito dei Prorettorati per la Sostenibilità e la valorizzazione delle differenze e per le attività di Terza Missione, crescerà con il contributo di altri docenti e rappresenterà un’innovazione per tutte le mission dell’Ateneo. Il processo di costruzione del Cammino offrirà, infatti, nuove modalità per attività di laboratorio sul terreno e orientamento per gli studenti, trasferimento di conoscenze (geologiche, storiche, artistiche, ambientali), messa a punto di una metodologia di ricerca innovativa sull’impatto economico e sociale di questo genere di progetti. Al tempo stesso sarà un’occasione di confronto partecipativo con tutti gli attori delle aree interne della Provincia di Pesaro Urbino (e non solo) per definire un modello di sviluppo basato sul rispetto del territorio e delle sue risorse naturali, realmente alternativo ad attività economiche che minano il valore inestimabile dell’Appennino.

Unendo la Provincia di Pesaro-Urbino e quella di Perugia, il Cammino toccherà, in cinque tappe, i Comuni di Urbino, Fermignano, Acqualagna, Cagli, Frontone, Serra S. Abbondio, Scheggia e Gubbio, secondo questo calendario:

26 luglio 2021 Urbino Palazzo Ducale – Fermignano – Furlo

27 luglio 2021 Furlo – Santa Maria delle Stelle – Cagli

28 luglio 2021 Cagli – Frontone – Fonte Avellana

29 luglio 2021 Fonte Avellana – Scheggia

30 luglio 2021 Scheggia – Gubbio Palazzo Ducale

Attività scientifiche, artistiche e ricreative saranno realizzate lungo il percorso, mentre all’arrivo di ognuna delle cinque tappe saranno organizzate presentazioni pubbliche del progetto e un confronto con cittadini, enti e associazioni locali, operatori del settore turistico (e non solo).

Dopo la definizione fisica del percorso (da parte di UniUrb e del CAI) e il rilevamento topo-cartografico e geologico digitale (con il coinvolgimento attivo degli studenti di Scienze Geologiche), nei prossimi mesi, saranno portate avanti tutte le attività necessarie per segnare e segnalare il percorso e arrivare alla creazione di un cammino ufficiale, ancora unico nella parte settentrionale delle Marche.

Per iscriversi al Cammino è necessario compilare (entro domenica 18 luglio) il form disponibile al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_z2usVHQXLnfpAAIWhVlxJyXRngSOrCzW7dUXdPVvqxSRuw/viewform?usp=pp_url

