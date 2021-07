Con le finali nazionali Under 19 di pallavolo da giovedì a Fano i campioni di domani

FANO – Questa mattina, presso la Sede dell’Ufficio Turistico del Comune di Fano si è svolta la presentazione delle Finali Nazionali Crai Under 19 Maschile.

Alla presentazione a fare gli onori di casa il presidente della FIPAV Marche Fabio Franchini, insieme a Luca Serfilippi, Consigliere della Regione Marche, Chiara Papalini, Componente Giunta Regionale CONI Marche, Barbara Brunori, Assessore allo Sport del Comune di Fano, Etienn Lucarelli, Assessore al Turismo del Comune di Fano e Giancarlo Sorbini, Presidente Fipav Pesaro Urbino.

Collegata in videoconferenza anche la Consigliera Fipav Letizia Genovese.

I dodici club più forti d’Italia e gli atleti che, con molte probabilità, tra qualche anno vestiranno la maglia azzurra della nazionale sono attesi da giovedì 8 luglio a domenica 11 luglio.

Il primo atto sarà la riunione tecnica che si terrà giovedì alle ore 19, da venerdì il via alle gare.

“Ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo che ci ha dato la possibilità di organizzare questa manifestazione – afferma Fabio Franchini aprendo la conferenza – abbiamo dovuto rivedere la formula e l’organizzazione per garantire una maggiore sicurezza alle squadre. Ringrazio l’ente turistico del Comune di Fano che ci ha permesso di trovare le migliori soluzioni possibili in tema di ospitalità. Ringrazio anche i comuni di Catorceto e Mondolfo che ci hanno messo a disposizione le strutture sportive. Ringrazio la Virtus Fano nella persona di Marco Mantile che si è speso al fine di garantire l’ospitalità non solo alle squadre ma anche agli accompagnatori”.

“Porto i saluti del presidente Manfredi che oggi non è potuto essere presente e condivido pienamente i ringraziamenti di Fabio, – spiega Letizia Genovese, Consigliera Fipav Nazionale – questa manifestazione è un grande segnale di ripartenza. Ringrazio il Comune di Fano, di Mondolfo e Catorceto e tutti gli organi che hanno reso possibile la manifestazione.

Da queste 12 squadre probabilmente verranno fuori i futuri campioni, e sono sicura che ciascuna squadra darà vita a degli incontri da cardiopalma”.

“Siamo molto contento che queste finali vengano fatte nel territorio marchigiano – spiega Luca Serfilippi – Noi come regione cercheremo sempre più di sostenere queste iniziative che sono importantissime”.

“Questo progetto nasce dall’esigenza nata due anni fa di riportare l’attenzione sul comune di Fano – spiegano l’assessore Etienn Lucarelli e l’assessore Brunori – Grazie allo sport saranno 1200 le presenze che arriveranno nella città e per noi è un vanto”.

Sorbini afferma: “Oltre ai ringraziamenti istituzionali vorrei fare un plauso alle società che permettono lo svolgimemto della manifestazione ed al volontariato che è una delle forze più grandi del nostro movimento”.

Le squadre partecipanti: VOLLEY MILANO, CDP FENICE ROMA, VOLLEY TREVISO NEW VOLLEY GIOIA , TRENTINO VOLLEY , ROMA 7 SEMPIONE, MODENA VOLLEY , DIAVOLI ROSA MB, ROOMY SATURNIA CT, ASD COLOMBO VOLLEY,GENOVA VOLLEY, META NA, SIR SAFETY PG

