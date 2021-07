Chiaravalle Domani: “Agevolazione Tari per le imprese del territorio costrette alla chiusura dal Covid”

CHIARAVALLE – “L’Amministrazione comunale – si legge in una nota di Chiaravalle Domani – ha adottato, nel corso dell’ultima seduta, un provvedimento che utilizza un fondo istituito dal Ministero dell’Interno per attenuare l’impatto economico delle chiusure imposte dalla pandemia.

“Il calcolo della distribuzione tra i Comuni assegna a Chiaravalle un fondo di circa 87 mila euro che l’Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per ridurre la tariffa sui rifiuti per quelle attività che sono state chiuse nel periodo compreso tra novembre 2020 e giugno 2021. L’agevolazione riguarderà la parte fissa e quella variabile e verrà sottratta alla terza rata, quella prevista a dicembre 2021; nel caso in cui la riduzione sia maggiore della terza rata, la parte residuale verrà spostata al 2022 in modo da non perdere neppure un euro.

“Si tratta – conclude Chiaravalle Domani – di un aiuto importante alle imprese della nostra città, una agevolazione che non può cancellare completamente le tante difficoltà vissute negli ultimi 16 mesi ma che rappresenta una base su cui ripartire con maggiore fiducia”.

