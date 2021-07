A Fossombrone la lista civica Progetto Comune candida a sindaco Gloria Mei

FOSSOMBRONE – La lista civica Progetto Comune è nata un anno fa dall’idea di rappresentare la collettività senza eccezioni nell’intento di aggregare persone che, operando con etica e passione, ambiscano a migliorare la vivibilità e lo sviluppo sostenibile della nostra Fossombrone.

“Stiamo lavorando – si legge in una nota – su valori di interesse comune per superare quello spirito di contrapposizione aspra che ha caratterizzato, particolarmente negli ultimi anni, la vita politica della città. La lista civica Progetto Comune si propone come un nuovo soggetto mosso dal proposito di unire e non di dividere, aprendosi alla cittadinanza per ascoltarne esigenze e bisogni, individuando e condividendo le soluzioni maggiormente appropriate.

“La lista Progetto Comune, formata da una nuova squadra di lavoro, composta da comuni cittadini e da alcuni elementi dell’attuale Giunta comunale, si prefigge di realizzare nuove idee e nuovi percorsi. L’obiettivo è quello di operare un cambiamento radicale nella gestione e organizzazione della cosa pubblica, valorizzando i buoni risultati raggiunti dalla precedente amministrazione, in particolare nel campo della promozione turistica e culturale.

“I temi sui quali abbiamo identificato la nuova base di lavoro da condividere ed aprire ai forsempronesi sono stati principalmente incentrati sulla progettazione di nuovi spazi sociali e culturali, sul patrimonio ambientale e culturale, sulle iniziative di aggregazione anche con le associazioni del territorio e con la Proloco, sulle politiche giovanili e inclusive, sulle strategie di economia circolare, sull’efficienza amministrativa, sulle infrastrutture e sullo sviluppo sostenibile della nostra città.

“Progetto Comune è una vera lista civica non legata a partiti o schieramenti politici. Questo per consentirci sempre una libera scelta senza condizionamenti dall’alto, cosa che troppe volte in passato non è avvenuta (basti pensare alla gestione del nostro Ospedale).

“Cultura, ambiente, economia, qualità della vita e inclusione in un contesto libero di civitas, questi i temi cardine del nostro Progetto Comune – conclude la nota – da realizzare con la concretezza, la tenacia e la forza dei forsempronesi che come noi vivono e amano la propria città”.

La lista civica Progetto Comune avrà come candidata a sindaco Gloria Mei, attuale assessore con competenze nella Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Beni Culturali, Turismo, Eventi culturali e turistici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it