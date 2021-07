A Fano la Lega chiede interventi urgenti nel quartiere di Tre Ponti

FANO – Torna a chiedere interventi urgenti nel quartiere di Tre Ponti il gruppo consiliare della Lega di Fano, che questa mattina ha presentato una interrogazione in Consiglio comunale.

“Continuano a pervenirci situazioni insostenibili dal quartiere di Tre Ponti – scrivono in una nota i consiglieri della Lega Luigi Scopelliti, Marianna Magrini, Gianluca Ilari e Luca Serfilippi – pertanto abbiamo deciso di presentare una interrogazione.

“In sostanza chiediamo che venga almeno asfaltata la strada Località Madonna Ponte, ovvero la strada che da Via Papiria porta al Canile Comunale gestito dall’Associazione Melampo.

Due anni fa il Sindaco Massimo Seri, durante la Festa degli Alberi, aveva annunciato un intervento urgente per sistemare la strada, visto che è completamente impraticabile e pericolosa sia per i residenti, sia per gli operatori del canile.

“Il Sindaco aveva affermato “Non è possibile creare un parco con alberi se poi le strade che portano all’area verde sono impercorribili, pertanto questo problema lo risolverò”. Si è rimangiato le parole oppure prevede di darne seguito con celerità, visto che sono già passati due anni? – chiedono i consiglieri della Lega.

“I residenti del quartiere sono esasperati, poiché ogni giorno passano centinaia di auto davanti alle loro abitazioni ed essendo la pavimentazione stradale sconnessa (in alcuni tratti addirittura priva di asfalto), questo gli genera molta polvere nei giorni di sole e allagamenti nei giorni di pioggia.

“Sappiamo che il piano delle asfaltature è in ritardo di due anni – continuano i consiglieri – e non sembra esserci l’asfaltatura promessa dal Sindaco in campagna elettorale.

Crediamo che l’intervento nella zona Tre Ponti non sia più rinviabile, visto che in alcuni tratti manca proprio l’asfalto e in altri è talmente sconnesso che ogni rattoppo dura al massimo un mese.

“Nell’interrogazione – termina la nota dei consiglieri leghisti – in attesa dell’asfaltatura di Via Località Madonna Ponte, chiediamo almeno di asfaltare il tratto davanti alle abitazioni, (visto che spesso ci giocano anche diversi bambini), e di installare dei dossi per rallentare le auto in arrivo dal canile verso il centro abitato di Tre Ponti”.

