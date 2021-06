Un’auto si schianta contro il palo dell’illuminazione: tre feriti, padre e figlia trasferiti ad Ancona

MONDOLFO – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente verificatosi, nel tardo pomeriggio di sabato – alle 18.30 -, lungo la strada provinciale Cesanense, nel quartiere di Sterpettine.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di Mondolfo, intervenuti sul posto con due mezzi, una Opel Meriva è uscita dalla carreggiata, mentre percorreva la Cesanense, in direzione mare, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione.

Feriti tutti e tre gli occupanti: il conducente della vettura, la figlia di 12 anni ed una donna.

Scattato l’allarme è prontamente intervenuta sul posto un’ambulanza del servizio sanitario. Ma, in considerazione del numero dei feriti, subito dopo è stato richiesto l’intervento di un secondo mezzo di soccorso.

Il personale sanitario si è però quasi subito reso conto della gravità delle contusioni riportate, nello schianto, da due dei feriti: il conducente dell’auto e la figlioletta che si trovava nel sedile posteriore.

Ed è stato così richiesto l’intervento dell’eliambulanza del servizio sanitario regionale che, soprattutto in via precauzionale, ha provveduto al trasferimento dell’uomo all’ospedale di Torrette e della figlioletta al Salesi.

La terza persona ferita, una donna, che si trovava al fianco del conducente, è stata invece accompagnata con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Fano che hanno prima collaborato con il personale sanitario e, successivamente, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto coinvolta nello schianto e tutta l’area circostante.

La strada provinciale Cesanense, in questo tratto, negli ultimi anni, è stata teatro di diversi incidenti, purtroppo anche tragici. Recentemente ci sono state anche due vittime.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it