Un’auto finisce in un fosso, il conducente trasportato con l’eliambulanza all’Ospedale di Torrette

SANTA MARIA NUOVA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera, poco prima delle ore 20, in via Pradellona, a Santa Maria Nuova, per un’auto finita in un fosso a lato strada.

A bordo si trovava il solo conducente che è stato estratto dall’auto dalla squadra dei Vigili del fuoco e dal personale del 118. L’uomo è stato subito dopo trasportato, con l’eliambulanza del Servizio sanitario regionale, all’ospedale anconetano di Torrette.

