“Un comparto europeo per affrontare le emergenze sanitarie”

Più Europa Chiaravalle interviene dopo l’approvazione in Consiglio comunale della sua proposta

CHIARAVALLE – Da Più Europa Chiaravalle riceviamo: “A Chiaravalle è stato approvato l’ordine del giorno presentato dal gruppo Per la Città sulla proposta di +Europa indirizzata al Governo perché si faccia promotore della costituzione di un comparto europeo per affrontare le emergenze sanitarie transnazionali quali le pandemie.

“Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, con le astensioni dei Consiglieri Ceccarelli e Bolletta di FdI.

“Serve una maggiore integrazione europea per avere più salute, per affrontare meglio, insieme, le eventuali future pandemie (ed altre emergenze di carattere sanitario).

Il Consiglio comunale di Chiaravalle ha dato prova di lungimiranza e vocazione europea nell’approvare la nostra proposta, come già avvenuto a Milano, Parma, Pontedera e Lucca.

“Ora è il momento di dare un segnale, finalmente, nella direzione di una maggiore integrazione per i cittadini europei. Subito una forza comune di regia, pronto intervento e protezione civile europea!”

