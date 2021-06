Scivola in un sentiero sul monte Nerone, soccorso dall’elicottero dei Vigili del fuoco

PIOBBICO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi – alle ore 11.30 – nel comune di Piobbico per soccorrere una persona scivolata, per circa 50 metri, mentre percorreva un sentiero sul monte Nerone.

Sul posto una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Pesaro che, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, ha raggiunto e messo in sicurezza la persona che è stata verricellata a bordo dell’elicottero Drago 53 del reparto volo dei Vigili del fuoco di Arezzo per essere condotta al campo sportivo di Piobbico dove, ad attenderla, c’era l’ambulanza del 118.

