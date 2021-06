Motociclista finisce in una scarpata, soccorso e trasportato all’Ospedale di Torrette / Video

URBINO – Nel pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti a Urbino, nella frazione Tufo, per soccorrere un motociclista che, mentre percorreva la strada per le Capute, ha perso il controllo della moto finendo in una scarpata.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco e il personale del 118 che hanno recuperato la persona infortunata. Il motociclista, con l’elicottero Drago 57 del reparto volo di Arezzo dei Vigili del fuoco, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

QUI SOTTO un video:

