Lavoro e diritti, mercoledì a Chiaravalle un’iniziativa dell’Anpi

CHIARAVALLE – La Costituzione è il frutto più bello e prezioso sbocciato con la Resistenza. Nell’avvicinarsi al 20 luglio, 77esimo anniversario della Liberazione di Chiaravalle dal nazifascismo, la sezione Anpi “Edo Magnalardo” con il patrocinio del Comune di Chiaravalle ha inteso incamminarsi verso questo appuntamento con tre iniziative che percorrono gli articoli più significativi della Carta e che ne definiscono il progetto ed i valori.

Il lavoro, i suoi diritti fonte della sovranità popolare e condizione indispensabile per la democrazia, saranno ricordati, mercoledì 30 giugno alle 18, nello spazio dell’ ex campo parrocchiale, attraverso le esperienze concrete di chi per quel diritto e per le sue tutele in fabbrica e nella società ogni giorno si impegna.

Così, introdotti da Ivan Diano , giovane studente impegnato nella nostra organizzazione, Pierpaolo Pullini, della segreteria della Fiom di Ancona e Davide Fiordelmondo delegato della RSU della Caterpillar di Jesi testimonieranno attraverso il racconto delle lotte e del impegno, quanto la Costituzione sia indispensabile baluardo per i lavoratori e quanto ancora occorra impegnarsi per darne piena attuazione.

Nelle settimane che seguono altri due appuntamenti , dei quali sarà fornito il programma più dettagliato, uno dedicato al tema della differenza di genere e dei suoi diritti, l’altro all’ impegno per la pace , ci accompagneranno alla festa del 20 di luglio.

