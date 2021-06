La Rustita approda a Ponte Sasso e inaugura El Pescado Chiringuito, il ristorante sulla spiaggia

di GIUSEPPE CRISTINI*

FANO – Lo storico ristorante fanese la Rustita approda a Ponte Sasso, ai rinomati Bagni Soleado e inaugura El Pescado Chiringuito: il ristorante della Rustita sulla spiaggia.

Una location sul mare con la brezza marina a dare frescura e buoni calici di vino marchigiani a regalare un’estate serena, e con la voglia di tornare ad un divertimento sobrio.

Antipasti di mare, primi piatti con molluschi e crostacei, la classica rustita e il fritto, ma anche su richiesta una carbonara di pesce da sogno.

L’ unione fa la forza e Bagni Soleado e la Rustita insieme, desiderano raccontare un messaggio di ospitalità marchigiana a tutto tondo.

Aperitivi stuzzicanti, pranzi in amicizia e cene più ricche, caratterizzano questa nuova esperienza gastronomica adriatica, che ho apprezzato da subito e che sta portando una ventata nuova di entusiasmo non solo tra i giovani della vicina Fano ma anche dall’entroterra, desiderosi di trovare questo genere di locale non impegnativo ma sempre pronto a creare allegria musica e buona cucina.

Mare, sole e una ristorazione ricca di tradizione e di sana ospitalità.

Luca e Debora i gestori de El Pescado Chiringuito e Davide Diotallevi di Bagni Soleado, augurano buona estate e buona degustazione.

*Narratore del gusto e della bellezza

