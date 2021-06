Il Comune di Morro d’Alba si tinge di rosso con il Lacrima Wine Festival

In programma una rassegna di arte e gusto dedicata alla Doc: un viaggio alla scoperta delle cantine e del territorio da cui nasce il pregiato vino. Dal 1 al 10 luglio si susseguiranno degustazioni, workshop, visite guidate concerti e spettacoli dal vivo nel borgo e nelle cantine. Il 9 luglio una prima assoluta: il chitarrista Giovanni Seneca con gli archi dell’Orchestra G. Rossini in “Le musiche del mare”

MORRO D’ALBA – Dopo il giallo ed il verde, il Comune di Morro d’Alba si tinge di rosso con il Lacrima Wine Festival. Una vera e propria rassegna di arte e gusto dedicata alla Doc che prende i natali dal borgo e dal suo territorio circostante.

Dal 1 al 10 luglio, da mattina a sera, il paese di Morro d’Alba e le aziende vitivinicole produttrici del Lacrima ospiteranno attività ed eventi alla scoperta del pregiato vino e del territorio da cui nasce, assaporando le atmosfere ed i ritmi del vivere lento, della natura, della storia, del benessere. Un Festival diffuso che coinvolge dodici cantine del territorio della Lacrima, da Morro d’Alba a Senigallia e San Marcello. In cartellone artisti del calibro di Lucia Bendia, attrice, il musicista Giovanni Seneca, accompagnato dall’Orchestra Rossini, e l’arpista Patrizia Carciani.

«Usciamo da un anno difficile, ma non abbiamo mai smesso di pensare a proposte utili alla promozione del territorio e dei suoi prodotti – ha affermato il sindaco di Morro d’Alba, Enrico Ciarimboli –. Con il Lacrima Wine Festival vogliamo sviluppare il tema del Lacrima, la nostra Doc riconosciuta nell’85, affiancando la conoscenza di questo vino ad iniziative culturali di alto livello e rivolte ad un target differenziato». In questo contesto, evento di punta del Festival, una prima assoluta, il concerto ideato dal chitarrista, compositore e Maestro, Giovanni Seneca, consulente artistico della manifestazione, “Le musiche del mare”, venerdì 9 luglio, alle 21:30. Ad accompagnare la chitarra solista di Seneca, gli archi dell’orchestra G. Rossini. «La mia immaginazione si è mossa sulle interconnessioni tra vino ed attività rurale e vinologica – ha spiegato Seneca –. Sono un appassionato di vino e quello che mi ha sempre impressionato dei produttori è che sono essi stessi artisti. L’alchimia che viene messa in campo attiene alle tecniche di produzione, ma poi ogni etichetta è frutto della mano unica ed originale del viticoltore, è come ciò che avviene per i liutai. Questa di Morro d’Alba – ha aggiunto – non vuole essere solo un’occasione festaiola, ma di intimità e celebrazione della sacralità del vino, in questo scenario naturale unico». Il concerto “Le musiche del mare” vedrà Seneca alla chitarra solista sia classica che battente, strumento mediterraneo per eccellenza, che incontra gli archi, proponendo musiche composte da Seneca ed ispirate ai ricordi legati ai luoghi del Mediterraneo, visitati o immaginati dall’autore, come un moderno Salgari.

Durante i dieci giorni di Festival, non mancheranno momenti di riflessione e confronto sul tema delle produzioni agricole e vitivinivole, con un focus particolare sul biologico. «Tema estremamente sentito dalle aziende del territorio, molte delle quali stanno passando o sono già passate al biologico», ha precisato l’assessore comunale alla Cultura, Alessandra Boldreghini. Sarà proprio la tavola rotonda: “Il distretto biologico unico delle Marche: le prospettive di un nuovo modello socio-economico” ad inaugurare la manifestazione, giovedì 1 luglio, alle 18, al Torrione Teodorico. A dialogare, il sindaco di Morro d’Alba, Enrico Ciarimboli, il vice presidente della Regione Marche ed assessore ad Agricoltura e Sviluppo Economico, Mirco Carloni, il direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Alberto Mazzoni, la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni.

L’assessore è poi entrato nel dettaglio del programma del Festival, ricordando come «abbiamo voluto creare un Festival diffuso che ci invita a scoprire il nostro territorio con occhi diversi». Venerdì 2 luglio, spazio subito all’arte con lo spettacolo “Who is me”, alle 21:15 a piazza Barcaroli, con l’attrice jesina Lucia Bendia, la violoncellista Giulia Libertini, in collaborazione con l’associazione culturale Speiro. «Uno spettacolo in anteprima, nato negli ultimi mesi del lockdown lavorando su un testo singolare di Pierpaolo Pasolini che immagina di presentare se stesso ad un pubblico americano», illustra Elia Castello, presidente dell’associazione Speiro. Uno spettacolo dalla «lunga genesi – ha raccontato una commossa Lucia Bendia –, a causa anche della pandemia, e che ora acquista ulteriori significati. Portare sul palco questo spettacolo non è un traguardo, ma un segno di ripartenza. Ed è bellissimo poter ripartire da una terra familiare e nel giorno del mio compleanno».

Sabato 3 luglio sarà la volta di uno degli appuntamenti più amati di ogni estate dal borgo, “La cena in bianco”. Nella suggestiva Piazza Barcaroli, cuore del borgo storico, dalle 20:30, un momento conviviale originale ed elegante durante il quale il tramonto sulle colline da cui sbocciano le uve del Lacrima farà da sfondo ai contrasti cromatici tra gli abiti rigorosamente bianchi dei partecipanti ed i calici rigorosamente rossi.

Gran finale, sabato 10 giugno, con “Melodie Di vino in versi”, musica e poesia nel borgo. Alle 18:45, al Torrione Teodorico, al momento del tramonto, per lasciarsi rapire dalla suggestiva atmosfera che viene a crearsi dal gioco di luce lungo il camminamento. Con Lucia Olivi, voce narrante, e l’arpista Patrizia Carciani.

Ogni giorno, poi, dal 1 al 10 luglio, aperitivi, laboratori ed attività per bambini, visite guidate al borgo anche in notturna, cinema e letture sotto le stelle ed un ricco calendario di appuntamenti organizzati dalle dodici aziende vitivinicole partner del Festival. «In cantina si avrà la possibilità di toccare con mano l’esperienza della vigna e la nostra filosofia agronomica, oltre che visitare direttamente la cantina», le parole di Vanessa della cantina Mezzanotte di Senigallia. Solo un esempio delle molteplici proposte ideate dai viticoltori partecipanti.

Il programma nel dettaglio

Giovedì 1 luglio ore 18:00 Piazza Barcaroli

Inaugurazione – tavola rotonda “Il distretto biologico unico delle Marche: le prospettive di un nuovo modello socio-economico”

Intervengono: Mirco Carloni – vice presidente Regione Marche, assessore all’Agricoltura e Sviluppo economico; Alberto Mazzoni – direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela vini; Letizia Gardoni – presidente Coldiretti Marche; modera Agnese Carnevali – giornalista

Aperitivo finale

Venerdì 2 luglio

– ore 17-19 Museo Utensilia e camminamento di ronda

Mistero al museo e nel borgo

(laboratorio per bambini dai 3 ai 11 anni)

– ore 21:15 piazza Barcaroli

“Who is me” – spettacolo teatrale con Lucia Bendia e la violoncellista Giulia Libertini, in collaborazione con l’associazione culturale Speiro.

Banco da degustazione dei vini per tutta la serata a cura dell’Ais (Associazione italiana sommelier, delegazione jesi e castelli)

sabato 3 luglio dalle 20:30

Cena in bianco con calice rosso con intrattenimento musicale in filodiffusione. In questa particolarissima cena, i commensali sono inviatati ad allestire i tavoli prenotati, con tovaglie e stoviglie bianche, e a decorare la tavola secondo il loro gusto, la loro personalità, usando anche candele e fiori ma tutto in bianco, ed ovviamente e ad indossare abiti rigorosamente bianchi. La cena, elaborata dagli stessi partecipanti, rappresenta un’occasione di convivialità originale ed elegante. Sarà vietato portare plastica, carta o lattine e alla fine della cena, ognuno si porterà via tutto. Durante la cena si potranno leggere brani poetici ed ascoltare brevi racconti. L’unica nota di colore diverso dal bianco, sarà il rosso rubino del caratteristico vino della nostra terra: il Lacrima di Morro d’Alba, che verrà offerto dall’Amministrazione a tutti i partecipanti.

domenica 4 luglio dal tramonto fino a notte inoltrata

Passeggiata musicale lungo il camminamento di ronda, con allestimento di candele e suggestive atmosfere. Degustazioni pomeridiane di vino e prodotti tipici lungo il camminamento di ronda.

lunedì 5 luglio

– ore 17:30-18:30

Letture animate per bambini

– ore 22:00 piazza Barcaroli

Lacrima sotto le stelle, lettura del cielo stellato curata dall’associazione di astronomi, con disponibilità ad osservare il cielo anche con telescopi.

Brindisi finale.

martedì 6 luglio ore 21:30 piazza Barcaroli

Ciak and wine: “Un’ottima annata – A good year” (2006) di Ridley Scott, con Russell Crowe e Marion Cotillard.

Brindisi finale.

mercoledì 7 luglio ore 17:00-19:00 piazzale Bersarglieri

I giochi di una volta (laboratorio per bambini)

La merenda di una volta (merenda recuperando i sapori di un tempo), cura dell’associazione “Insieme si può fare” e dell’azienda “La zappa sui piedi”.

giovedì 8 luglio dalle 21:30 alle 23

Visita guidata in notturna al borgo storico e a tutti i siti di intesse culturale ed artistico. Si chiude con un brindisi finale offerto dalle cantine del territorio.

venerdì 9 luglio

– ore 17:00-19:00, Museo Utensilia e borgo storico

Caccia al tesoro fotografica (laboratorio per bambini dai 3 ai 11 anni)

– ore 21:30

“Le musiche del mare” concerto del chitarrista Giovanni Seneca con gli archi dell’Orchestra G. Rossini.

Banco da degustazione dei vini per tutta la serata a cura dell’Ais (Associazione italiana sommelier, delegazione jesi e castelli)

sabato 10 luglio ore 18:45 evento conclusivo, La Scarpa

“Melodie di vino e versi” (evento Borghi in versi), musica e poesia nel borgo. Concerto e reading poetico, con l’arpista Patrizia Carciari e Lucia Olivi voce narrante.

Aperitivo con degustazione del vino della cantina Fratelli Badiali.

sabato 3 e 10 luglio Bike & Wine

Jesi bike tour, organizza due tour in mountain bike di livello base con degustazione in cantina. Sabato 3 luglio la degustazione sarà presso la cantina Badiali e Candelaresi, sabato 10 la degustazione si terrà nella cantina Tenuta San Marcello. Sono tour guidati alla scoperta del territorio, legando la passeggiata in bicicletta alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche marchigiane.PER INFO E PRENOTAZIONI: 338 3812378

Tutte le sere a Morro d’Alba:

passeggiata musicale lungo il camminamento di ronda dal tramonto fino a notte inoltrata, con allestimento di candele e suggestive atmosfere.

apertura museale pomeridiana e notturna 17-19 / 21.00-23.00

visita dei sotterranei del castello, alla mostra di Mario Giacomelli e laboratori per bambini.

Venerdì, sabato e domenica:

Degustazioni pomeridiane di vino e prodotti tipici lungo il camminamento di ronda a cura dell’associazione Pro Morro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it