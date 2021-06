Fratelli d’Italia: “A Chiaravalle le priorità sono lavoro, sicurezza e qualità della vita”

“Da sempre il nostro partito è contrario e combatte qualsiasi forma di discriminazione e istigazione alla violenza di genere”

CHIARAVALLE – Dal Circolo territoriale di Chiaravalle di Fratelli d’Italia riceviamo:

“Il Circolo di Chiaravalle di FDI, esprime il più forte risentimento per le allusioni rivolte ai propri consiglieri comunali in tema di omofobia e intolleranza di genere, per aver mostrato democraticamente una posizione contraria alla proposta avanzata dal gruppo consiliare “Per la Ciità” e M5S” di aderire all’iniziativa #LOVEWHEREILIVE promossa dal Comitato delle Regioni a favore dei diritti della Comunità Lgbtiq.

“Da sempre Fratelli d’Italia è contraria e combatte qualsiasi forma di discriminazione e istigazione alla violenza di genere. Ci preme comunque sottolineare che ci sono priorità ben più importanti che interessano il territorio di Chiaravalle. Noi insistiamo nelle misure da applicare per lo sviluppo del territorio e nondimeno sulla decadenza della città in materia di sicurezza e decoro urbano. Insomma, basta discussioni sterili con le mode mediatiche e strumentalizzate del momento, pensiamo alla disoccupazione sociale. L’inganno di far apparire una semplice manifestazione folkloristica in un mese estivo, è svelato dalle disposizioni economiche in materia di finanziamenti proprio per le comunità lgbtiq.

“Un passaggio del bilancio comunitario definisce la cifra destinata al tema “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e risulta essere, in totale, 4.395.000.euro. Pertanto, il partito di Giorgia Meloni di Chiaravalle, auspica che tutte le forze politiche facciano fronte comune per la lotta contro i problemi che affliggono il nostro territorio: lavoro, sicurezza, qualità della vita”.

