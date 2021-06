Da lunedì a Fano le prenotazioni per gli eventi di Passaggi Festival 2021

FANO – Da lunedì 7 giugno si aprono le prenotazioni per gli eventi di Passaggi Festival 2021 in programma a Fano dal 18 al 25 giugno.

Lunedì 7 si comincia con le prenotazioni on-line sul sito di LiveTicket (www.liveticket.it/passaggi) per gli eventi di piazza XX Settembre e del Pincio, mentre da mercoledì 9 giugno, per gli stessi eventi, sarà possibile prenotarsi telefonicamente e di persona al Botteghino del Teatro della Fortuna (333.2680554).

Dal 9 giugno aperte anche le prenotazioni per le iniziative dedicate ai più piccoli, in programma alla Mediateca Montanari MEMO (0721.887834).

Gli eventi alla Chiesa di San Francesco, Bon Bon Lido, Bagni Torrette, L’Uccellin Bel Verde non hanno bisogno della prenotazione; anche nelle platee di Piazza e Pincio si potrà entrare senza aver prenotato, ma riservare il posto è consigliato sia per evitare la fila sia per garantirsi l’ingresso.

Per ovviare agli inconvenienti occorsi nella passata edizione al momento della prenotazione, sarà chiesto di sottoscrivere l’impegno ad avvisare il Festival qualora si decidesse di non partecipare. Nel 2020, infatti, molti hanno approfittato della gratuità per prenotare e poi non presentarsi senza avvisare della rinuncia. Con questo comportamento alcuni posti sono rimasti vuoti, impedendo ad altri di partecipare e recando conseguenti problemi all’organizzazione.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e nel rispetto dei protocolli anti-Covid e delle norme di legge. I dettagli delle modalità di prenotazione e ingresso a tutte le presentazioni librarie e ai laboratori sono online sulla pagina dedicata del sito di Passaggi (www.passaggifestival.it/prenotazioni-e-biglietti-per-passaggi-festival-2021/).

