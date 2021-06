Cinque ragazzi denunciati dai Carabinieri dopo il furto di 14 computer nella scuola Carlo Urbani

MAIOLATI SPONTINI – Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri della Compagnia di Jesi i cinque giovanissimi che, il 29 maggio, hanno rubato nella scuola Carlo Urbani, a Moie di Maiolati Spontini, quattordici computer.

Su delega del procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, Giovanna Lebboroni, i carabinieri, fin dai primi accertamenti, sono risaliti ai cinque presunti autori, dell’età di 15-16 anni, residenti in provincia di Ancona, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di furto aggravato per aver asportato i personal computer portatili ed un tablet dall’istituto scolastico.

L’altra mattina i carabinieri, al termine delle indagini, hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione e di sequestro, firmati dal procuratore, rinvenendo i computer che erano nella disponibilità dei cinque ragazzi denunciati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it