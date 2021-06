Approvata dal Consiglio comunale di Chiaravalle l’adesione all’iniziativa a favore dei diritti delle comunità lgbt #lovewhereilive

CHIARAVALLE – “Nel Consiglio comunale di ieri 24 giugno 2021 – affermano Jacopo Francesco Falà e Alessandro Giovanni Bianchini del Gruppo consiliare “Per la città” Chiaravalle – è stata approvata, con il concorso di tutti i gruppi consiliari tranne quello di Fratelli d’Italia, la nostra mozione attraverso la quale anche il Comune di Chiaravalle aderisce all’iniziativa #LOVEWHEREILIVE promossa dal Comitato delle Regioni a favore dei diritti della Comunità LGBT.

“Con questo atto, il Comune condanna l’azione dei governi polacco e ungherese contro i diritti delle persone LGBTIQ, in palese violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; promuove la sensibilizzazione e l’educazione al rispetto della Comunità LGBT; proclama Chiaravalle “zona di libertà per le persone LGBTIQ” e si impegna a esporre la bandiera Arcobaleno sul palazzo del Consiglio Comunale durante il Mese dell’Orgoglio (Pride Month), che si celebra in tutto il mondo nel mese di giugno in nome e per la difesa dei diritti delle persone LGBTIQ.

“Si tratta di un voto importante, che sancisce una presa di posizione netta, chiara e precisa non da ultimo contro la barbara legge votata in Ungheria che va a colpire la libertà sessuale e di informazione.

“Un atto simbolico – concludono Jacopo Francesco Falà e Alessandro Giovanni Bianchini -, che si concretizzerà anche con la partecipazione del gruppo “Per la Città” al Marche Pride previsto per domani Sabato 26 Giugno alle ore 17 presso Piazza Cavour (Ancona), cui invitiamo tutta la cittadinanza”.

