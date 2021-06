A Fano Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli entrano in Fratelli d’Italia e formano il gruppo consiliare

FANO – Nella splendida cornice della Terrazza panoramica dell’hotel Astoria di Fano, alla presenza del capogruppo alla Camera on. Francesco Lollobrigida, del commissario regionale on. Emanuele Prisco e del coordinatore comunale Loretta Manocchi, è stato ufficializzato l’ingresso in Fratelli d’Italia dei due consiglieri comunali, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli, i quali hanno costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Fano. Pierpaoli sarà presidente del gruppo.

L’ingresso in Fratelli d’Italia dei due consiglieri permette al coordinamento locale di consolidare la sua azione politica, creando un gruppo più ampio e strutturato e ottenendo una rappresentanza diretta in Consiglio, contribuendo a costruire insieme al centrodestra una alternativa di Buongoverno all’attuale Amministrazione comunale.

Sono intervenuti anche l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, il consigliere regionale Nicola Baiocchi, numerosi dirigenti del partito a livello nazionale e locale, nonché gli attivisti del associazione FanoCittàIdeale.

