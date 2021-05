Successo a Moie per il corso di pesca alla trota e pesca giovani

MOIE – Si è svolto presso il lago di pesca sportiva di Moie, sito in zona Fornace, il 9° corso di Pesca alla trota e Pesca giovani promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Pescatori-Moie presieduta da Giuseppe Ubertini. La manifestazione ha riscosso notevole successo, visto anche i numerosi partecipanti che si sono iscritti in particolar modo nella splendida giornata di sabato 15 maggio. A tale iniziativa hanno partecipato i giovani fino a 15 anni provenienti non solo da Moie, ma anche dai centri limitrofi. Questo corso come ha affermato anche il presidente moiarolo Ubertini, sin dalla sua prima edizione, intende inoltre porre attenzione nei riguardi dei diversamente abili. In questa circostanza sono stati ospiti della società moiarola i ragazzi della Cooperativa sociale Iperico di Monte Roberto. Purtroppo a causa del Covid, il corso non si è potuto svolgere nella sua interezza, che prevedeva anche lezioni teoriche e lezioni di cucina che sarebbe state tenute dal Professore Massimo Belelli. I partecipanti sono stati supportati da personale qualificato, che hanno dato utili consigli in particolar modo ai neofiti della disciplina. Le premiazioni si sono svolte alla presenza del sindaco cittadino, Avvocato Tiziano Consoli e del Presidente della F.I.P.S.A.S Marche Fiorentini Sandro. Coloro che intendono essere informati sull’attività dell’associazione Pescatori Moie possono consultare la pagina facebook : lago fornace Moie.

