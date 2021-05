Lucarelli incontra Acquaroli per disegnare insieme le strategie turistiche di Fano

FANO – “Insieme al presidente Acquaioli abbiamo affrontato le strategie condivise in ambito turistico. Fano deve recitare un ruolo sempre più rilevante insieme alla Regione Marche”.

Così l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli a margine della riunione che ha avuto con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il consigliere regionale Luca Serfilippi.

“Abbiamo messo al centro della discussione alcuni punti strategici per la valorizzazione del turismo fanese del territorio, declinando azioni e individuando le scelte da prendere insieme”. Tra i temi trattati, il progetto d’ambito lanciato qualche mese fa da Fano che troverà sponda dalla Regione Marche. “Appena sarà costituta l’agenzia turistica regionale, l’iniziativa che coinvolge i comuni delle vallate del Metauro e del Cesano verrà utilizzata come progetto pilota. Si è convenuto come, in un momento fondamentale per la ripartenza di questo settore, sia necessario trovare una convergenza tra tutti gli attori chiamati in causa.

Inoltre è stato discusso del Punto Iat di Piazza XX settembre. L’obiettivo è quello di rafforzare la sua efficacia, rendendolo più funzionale. L’accordo che abbiamo trovato con Acquaroli, il segretario generale Mario Becchetti e la dirigente Marchegiani prevede che oltre alle due dipendenti della Regione, come Comune integreremo il personale con una nostra una risorsa”. Inoltre, è stata esposta da Lucarelli la necessità di inserire “nel bilancio regionale i finanziamenti alle più rilevanti manifestazioni così da non ritrovarsi in una gestione precaria. Infine è stata sottolineata la necessità di collaborare nella gestione congiunta degli canali comunicativi Visit Fano e Marche Tourism”.

