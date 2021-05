La Regione eseguirà lavori di manutenzione sulla cascata di Valrea

Il capogruppo di Pergola nel Cuore, Antonio Baldelli: “Sarà salvato un meraviglioso scorcio naturalistico. Dopo decenni di abbandono, ringraziamo il nuovo assessore Aguzzi per la sensibilità”

PERGOLA – Il capogruppo di Pergola nel Cuore Antonio Baldelli comunica una notizia che gli amanti della natura e dei nostri corsi fluviali attendevano da tempo: “Oltre 10 anni fa presentavo, quale consigliere provinciale di Pesaro-Urbino, la prima interrogazione per chiedere la sistemazione della cascata di Valrea, che già allora aveva iniziato a presentare gravi lesioni sul piano longitudinale da cui l’acqua spicca il balzo. Lesioni che, in questi anni, sono andate aumentando e ingrandendosi, mettendo così a serio rischio la sopravvivenza di questo bellissimo scorcio naturalistico posto lungo il fiume Cesano. Anche in questi ultimi anni avevamo continuato a reiterare la richiesta di sistemazione della cascata, senza trovare concreti riscontri.

“Devo dunque ringraziare, a nome degli abitanti del nostro territorio e di tutti gli amanti dell’ambiente e dei nostri fiumi, la sensibilità dimostrata dal nuovo assessore regionale Stefano Aguzzi che, dopo essere stato da noi interessato della situazione, si è subito messo al lavoro. L’assessore, infatti, ha risolto un problema che si stava trascinando da troppo tempo, revocando il 20 aprile scorso una vecchia concessione demaniale non più utilizzata, e dando disposizione al proprio servizio regionale di realizzare i lavori di straordinaria manutenzione entro questa estate”.

Prosegue Baldelli con comprensibile soddisfazione: “Proprio ieri i tecnici della regione hanno eseguito un sopralluogo preliminare alla progettazione ed esecuzione dei lavori, che dovranno concludersi entro il prossimo settembre.

“Per questo, doverosi i ringraziamenti all’architetto Nardo Goffi, dirigente del servizio regionale di tutela e gestione del territorio, e all’ingegner Ernesto Ciani, dirigente dell’ex genio civile di Pesaro, che proprio ieri hanno proceduto al sopralluogo per valutare la migliore tipologia di intervento. Le opere riguarderanno sia la sistemazione della cascata che la manutenzione e ripulitura delle parti dell’alveo fluviale poste a monte e a valle della stessa.

“Questo bellissimo angolo della nostra provincia tornerà dunque a splendere per la gioia di turisti e visitatori che ogni anno vengono a visitare la cascata di Valrea per trascorrere una giornata in un posto di grande bellezza e fascino. Sarà una gioia anche per i Pergolesi che, senza questo intervento, avrebbero perso uno degli scorci più suggestivi e cari della loro città”.

Nella foto: la cascata di Valrea con, da sinistra, Nardo Goffi, Antonio Baldelli, Ernesto Ciani

