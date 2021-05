Il punto vaccinale di Montemarciano è entrato oggi in piena operatività

Nel centro territoriale straordinario le vaccinazioni proseguiranno anche domani

MONTEMARCIANO – Al via da oggi (martedì 4 maggio) le vaccinazioni al Centro Territoriale straordinario di Montemarciano.

Il punto vaccinale è stato allestito presso il Centro Sociale di Marina, in via Roma n.34, grazie alla collaborazione del Distretto sanitario della Asur e i Medici di medicina generale, che si sono messi a disposizione per le vaccinazioni anche nella giornata del santo patrono del paese, quando normalmente gli ambulatori medici sono chiusi.

Sono state eseguite un centinaio di vaccinazioni somministrate su due linee. Un servizio prezioso per chi aveva difficoltà a raggiungere i punti di vaccinazione della Regione. Preziosa la collaborazione dei volontari dell’Avis Pubblica Assistenza di Montemarciano che hanno garantito l’ordine e il distanziamento nelle file dell’accettazione, gestito dall’Avis e dalla dottoressa Leila Gholamhazrat Hojat impegnata anche a coadiuvare la preparazione dei vaccini.

Nella sola giornata di oggi (martedì) si sono messi a disposizione i medici di famiglia dottori Andrea Pellonara, Stefano Galassi, Giovanni Polidori, Francesca Bontempi, Alessandro Zampa, Antonina Focaccia oltre come detto alla dottoressa Hojat.

Due i medici vaccinatori, gli altri erano a disposizione per la preparazione delle dosi e per l’anamnesi dei pazienti.

Per le prossime giornate di somministrazione al Centro Territoriale verranno date indicazioni di giorno in giorno dai singoli medici di famiglia ai propri pazienti, poiché la disponibilità a vaccinare le persone in lista dipende dalle dosi che la Regione Marche avrà a disposizione, e purtroppo in questo momento purtroppo c’è carenza. Fondamentale comunque, per gli utenti, ricordare di presentarsi sempre con moduli compilati già da casa in modo da evitare file e snellire la procedura di registrazione il più possibile.

La prossima giornata di vaccinazione, come da programma, sarà domani (mercoledì 5 maggio) dalle ore 14 alle 19 seguendo l’ordine delle prenotazioni già effettuate.

