Fino al 7 giugno Chiaravalle ospita una mostra sui 100 anni del Partito comunista italiano

CHIARAVALLE – Presso i locali dell’Isola, ex casa del Popolo di Chiaravalle, fino al 7 giugno è aperta una mostra per i 100 anni dalla nascita del Partito comunista italiano.

Importante iniziativa, considerata la storia della nostra comunità, così profondamente segnata dalle vicende di quel partito.

A Chiaravalle la storia del Pci è stata un pezzo molto significativo della storia della città: basti pensare alla luminosa figura di Guido Molinelli, esponente comunista di rilievo nazionale e sindaco indimenticabile del dopoguerra.

La notizia emersa circa l’indifferenza dell’attuale Amministrazione rispetto alla richiesta di patrocinio della mostra fa riflettere sugli orientamenti politici dell’attuale maggioranza.

Eppure, in più occasioni consiglieri e assessori di Chiaravalle Domani hanno ribadito con forza la loro provenienza politica, addirittura rivendicando la loro idea progressista più a sinistra dell’attuale Pd.

Che dire….il detto popolare “parlar bene e razzolare male ” è sempre più attuale. Auspichiamo che questa Amministrazione raccolga almeno l’iniziativa, sempre dall’associazione culturale ”Isola”, circa possibilità di gemellaggio con uno dei tanti villaggi della striscia di Gaza per permettere di inviare aiuti concreti in termini di medicinali e viveri a una popolazione da decenni duramente colpita da operazioni militari costate moltissimo in termini di vite umane e sofferenze indicibili.

