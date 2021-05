Fano, inaugurata una via dedicata al cantante lirico Vincenzo Cecchetelli

FANO – Si è svolta ieri l’inaugurazione della via intitolata a Vincenzo Cecchetelli, cantante lirico nonché insegnante, affezionato alla propria città natale..

Nato a Fano, Cecchetelli ha calcato i più importanti teatri Italiani, come La Scala di Milano e il Teatro dell’Opera di Roma. Cantante poliedrico si è cimentato in numerose interpretazioni, sia come Baritono che come Tenore. Finita l’attività sul palco, si è dedicato all’insegnamento ricoprendo il ruolo di maestro nei più prestigiosi conservatori d’Italia. Cecchetelli si è sempre prodigato per la sua Fano fondando, insieme ad altri melomani della nostra Città, il Gruppo Amici della Musica.

Questo gruppo ha animato diverse edizioni del Festival Nazionale della Lirica per Giovani Cantanti, tenutasi a Fano negli anni ’60.

A Cecchetelli si deve inoltre la nascita del Coro Mezio Agostini (oggi Coro Agostini) ancora oggi stabile al Teatro della Fortuna di Fano.

Alla Cerimonia erano presenti il Sindaco Massimo Seri, che ha ricordato l’importanza e l’orgoglio di intitolare una via ad un figlio della città di Fano. Il Vicesindaco Cristian Fanesi ha espresso soddisfazione per la delibera di Giunta per l’intitolazione e ha ricordato l’impegno che il maestro ha prodigato nell’insegnamento e nei progetti dedicati alle nuove generazioni di futuri cantanti. All’intitolazione erano presenti i figli ed i parenti di Cecchetelli, nonché Carla Cecchetelli, Presidente del Consiglio Comunale, legata da un vincolo parentale con la famiglia di Vincenzo.

