Domenica nella palestra Metaurilia l’Audax di Fano presenta una nuova riunione di pugilato

di GABRIELE FRADEANI

FANO – Domenica pomeriggio alle ore 17, presso la palestra Metaurilia, l’Audax di Fano presenta l’ennesima riunione di pugilato, ancora senza il concorso del pubblico, imperniata su undici combattimenti dilettantistici che vedranno una selezione marchigiana opposta a pugili romagnoli, abruzzesi ed umbri.

Per le Marche saranno presenti le società Upa di Ancona, l’Audax e la Miami di Fano, la Pug. Senigallia. Per la Romagna: la Pug. Biagini, la Boxe Gym Ravenna, la Carabini Nello. Per l’Umbria: la Perugia Fight.

Per l’Abruzzo: la Real Combat, la Pug. Giuliese, la Pug. Tortoreto e la Rosetana. Un confronto difficile in quanto la società organizzatrice ha ritenuto di invitare le migliori società delle regioni limitrofe per dare la massima consistenza alle gare. Quattro dei combattimenti saranno dedicati alle giovani leve: quelli fra gli junior e gli youth, ricordiamo atleti dai 15 ai 18 anni, mentre gli altri sette vedranno la partecipazione degli elite che sono la massima espressione del pugilato dilettantistico.

Da evidenziare anche il confronto fra l’anconetano Panebianco della Upa ed il fermano Casalena che unisce anche il fattore campanilistico alla gara già interessante di suo per la valenza di entrambi i pugili. Fra i colossi, oltre 91 kg, i giovani Biti e Prosperi sono sicuramente forieri di grosse emozioni per la loro categoria che indubbiamente genera sempre un grosso interesse. Da tenere d’occhio anche le esibizioni di De Pascalis della Audax e Galli della Pug. Senigalliese che negli ultimi combattimenti disputati si sono particolarmente distinti.

Il programma

Junior kg 60: Fadaeimobarhan Omid (Upa) vs Gualdi Giacomo ( Edera Gym Ravenna); Youth kg 91: Biti Kozma ( Upa) vs Prosperi Alessio (Pug. Giuliese); kg 69: Galli Nicolò ( Pug. Senigallia) vs Montanucci Manuel ( Perugia Fight); kg 64: De Pascalis Marco ( Audax) vs Ejupi Klajdi (Pug. Rosetana); Elite 2^ kg 64: Malafronte Silvio ( Boxe Miami) vs Podestà Matteo (Rimini Boxe); Panebianco Gabriele (Upa) vs Casalena Michael ( Nike); kg 57: Filippetti Mattia (Audax) vs Modula Nicolò ( Combat Defence); kg 69: Hoxha Kladi ( Audax) vs Neri Mattia (Carabini Nello); Kg 75: Cervellera Mirko ( Boxe Miami) vs Dagoni Filippo ( Gym Ravenna); Elite kg 75: Laci Daniel ( Boxe Miami) vs Santana De Souza Moises (Pug. Tortoreto); Mea Enrico ( Audax) vs Romualdi Luigi (Pug. Rosetana)

