“Da solo nel selvaggio” il nuovo singolo e videoclip di Edoardo Gili

MONDOLFO – Edoardo Gili celebra la natura: il cantautore Marchigiano torna con DA SOLO NEL SELVAGGIO, il nuovo singolo da oggi in rotazione radiofonica, disponibile in tutti i web store e su YOUTUBE con il videoclip ufficiale.

DA SOLO NEL SELVAGGIO è un brano che fa sognare, un inno alla natura e alle sensazioni uniche che solo essa può donare. Le melodie raffinate della voce si fondono agli arpeggi delle chitarre creando un suono etereo, rendendo la canzone un concentrato di epicità che trova la sua esplosione nello strumentale finale.

“Tutto è iniziato durante uno dei miei sopralluoghi in montagna come Guida ambientale, il mio primo lavoro, l’altra parte di me. Ero sul Monte Petrano e quelle praterie di quota e bellissime vedute mi hanno ispirato una melodia solenne, che doveva essere all’altezza di quell’immensità.

DA SOLO NEL SELVAGGIO parla di natura, del mio rapporto con essa e di tutto quello di cui è stata testimone in questi anni di escursioni in solitaria, dei miei alti e bassi, come una compagna di vita”.

Il brano è stato arrangiato grazie all’eccellente chitarrista Nicolas Pandolfi che ha curato le chitarre e la produzione insieme ad Alex Gregorini di Wild Street Records di Mondolfo.

Il video è una celebrazione della bellezza delle montagne e della natura che Edoardo Gili essendo anche una GUIDA AMBIENTALE oltre che cantante e musicista conosce e ama profondamente.

La regia del video è stata affidata a Francesco Agostini con cui l’artista aveva già lavorato precedentemente, che ha curato anche i due giorni di riprese sull’Appennino Umbro Marchigiano tra Monte Cucco, Monte Catria e Fiume Burano.

I bellissimi frame del video che immortalano gli animali, sono opera del talentuoso fotografo naturalista Jonatan Giovannini.

LA BIOGRAFIA

Edoardo Gili nasce il 16 dicembre 1992 a Senigallia.

Fin da piccolo a soli 8 anni si avvicina alla musica grazie alle prime lezioni di percussioni e ben presto di batteria, strumento a cui rimarrà legato fino ai giorni d’oggi.

Il canto però lo affascina da sempre, non importava dove e con chi fosse, quando arrivava l’ispirazione iniziava a cantare non curante del resto del mondo.

Un giorno per gioco all’età di 13 anni, si iscrive ad un festival di canto del suo paese interpretando il brano “Angelo” di Francesco Renga e contro ogni aspettativa si classifica al secondo posto, aggiudicandosi la sua prima sessione di registrazione in uno studio professionale.

Rimane rapito dall’esperienza vissuta in studio di registrazione e a 14 anni insieme a dei coetanei legati dalla stessa passione per la musica, forma la sua prima band.

All’età di 16 anni decide di fare sul serio e inizia a studiare canto presso l’accademia Zero Crossing di Pesaro.

Negli anni sviluppa anche anche un’innata passione per l’ambiente.

L’amore per la natura lo spinge a diventare un Guida Ambientale e ad iniziare una ricerca sonora strettamente legata ad essa.

Nel 2014 all’età di 21 anni si concentra sulla carriera solista iniziando a scrivere canzoni in prima persona, parallelamente continua ad esibirsi live con numerosi gruppi di cover band maturando moltissimo anche sulle esibizioni dal vivo. Di lì a poco la sua musica si concretizza ed esce con lo pseudonimo E.D.O. il suo primo brano inedito ELEONOR ( video: https://youtu.be/oFrbkje4jgg )

Nel 2015 partecipa al Festival Della Melodia a Sanremo classificandosi al Secondo posto.

Nel 2016 si dedica alla recitazione interpretando la parte del “Profeta” nel Musical “The Black Queen” andato in scena al Teatro Rossini di Pesaro.

Nel 2017 esce BEYOND OUR MIND CONFINES ( video https://youtu.be/3aM_7QIPz1Q ) il singolo che preannuncia l’uscita del suo primo album intitolato ACOUSTIC SOUL, composto da 4 inediti e 6 cover.

Nello stesso anno esce anche il singolo LUCIA ( https://youtu.be/1j8f7yH5ipE ), brano scritto in inglese da Edoardo Gili e la sua band, che parla di gratitudine e rispetto verso gli altri.

Nel 2018 esce un nuovo singolo, dal nome HOME ( https://youtu.be/bXmlWQCoEMo )

brano in inglese con cui il cantautore si schiera contro l’omofobia e le discriminazioni.

Nel 2020 Edoardo si cimenta anche in un’esperienza come cantante in nave per la compagnia Finlandese Silja Line.

Il 23 Aprile 2021 fonde le sue passioni più grandi, la musica e la natura nel nuovo singolo DA SOLO NEL SELVAGGIO.

Contatti

Instagram: https://www.instagram.com/edogilgalad/

Facebook: https://www.facebook.com/edogilgalad

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5Xa2PJXvidKKHnFNElkbIc

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBjodFRzmyz8cImEoYMlQDA

QUI SOTTO il video:

