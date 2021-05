Coronavirus / Anche oggi un solo decesso mentre scendono a 482 i ricoveri negli ospedali

ANCONA – Questa sera il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, purtroppo, nelle ultime 24 ore si è verificato un altro decesso.

Si tratta di una donna di 93 anni, residente a Fano, con patologie pregresse. E con quest’ultimo decesso il numero delle vittime, nelle Marche, sale così a 2.945.

Ed oggi, negli ospedali della regione, i ricoveri sono scesi a 482. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 67 degenti, in quelli semi intensivi 134 e negli altri reparti 281.

Questa mattina lo stesso Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2008 tamponi: 974 nel percorso nuove diagnosi (di cui 44 nello screening con percorso Antigenico) e 1034 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,6%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 132 (18 in provincia di Macerata, 70 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 22 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (30 casi rilevati), contatti in setting domestico (33 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (36 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 26 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 44 test ed è stato riscontrato un caso positivo (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 2%.

LE TABELLE

