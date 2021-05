Cinema nel segno della rinascita, al via il Festival di Urbino

“L’intervallo tra le cose – I luoghi della narrazione cinematografica”. Dal 18 al 21 maggio quattro giorni di proiezioni e incontri al Cinema Ducale e al Nuova Luce. Cna Cinema e Audiovisivo Marche: “Momento straordinario di confronto tra autori e pubblico”

URBINO – “L’intervallo tra le cose – I luoghi della narrazione cinematografica”. Si svolgerà dal 18 al 21 maggio, a Urbino, la quinta edizione del Festival di cinema organizzato dall’Associazione culturale “La Ginestra”, in collaborazione con Regione Marche, Università “Carlo Bo”, Comune di Urbino e Cna Cinema e Audiovisivo Marche.

Come nelle scorse edizioni, il festival esplorerà i percorsi meno battuti del linguaggio cinematografico, con un’attenzione particolare ai nuovi autori del cinema italiano: saranno infatti proiettate opere dirette da Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher, Mauro Santini, Sergio Canneto, Andrea Segre. Quest’ultimo interverrà personalmente il 19 maggio, presentando il suo ultimo film Molecole e dialogando col pubblico sui temi sollevati dalla pellicola.

L’evento sarà accompagnato da un workshop introduttivo dedicato al cinema italiano più recente, tenuto da Andrea Laquidara.

Per Cna Cinema e Audiovisivo Marche si tratta di un momento importante di confronto tra autori e pubblico e segna anche idealmente una ripartenza e un riconciliarsi finalmente con il bello, con lo schermo, con la settima arte.

Cna Cinema e Audiovisivo Marche saluta con particolare entusiasmo questo Festival, primo di una lunga serie di manifestazioni dedicate al cinema; un comparto non solo artistico ma anche economico che ha sofferto del lungo stop causato dalla pandemia e attorno al quale l’associazione sta lavorando tenacemente facendo incontrare produzioni e autori; registi e maestranze; attori ed esercenti in un confronto continuo con le istituzioni”.

Le proiezioni e gli incontri si svolgeranno nelle due sale di Urbino, Cinema Ducale e Cinema Nuova Luce: gli organizzatori hanno scelto per l’edizione 2021 dell’Intervallo tra le cose il sottotitolo Cinema aperto, come espressione di una volontà di ripartenza, a conclusione di un periodo di drammatica chiusura.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Si consiglia di recarsi in sala qualche minuto in anticipo, per permettere agli esercenti di attuare la procedura di registrazione, in rispetto delle norme anti-Covid.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it