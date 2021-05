A Marina di Montemarciano due nuovi rilevatori automatici di infrazioni / Foto

Sono stati posti ai semafori ed entreranno in funzione martedì 1 giugno

MARINA DI MONTEMARCIANO – Due rivelatori automatici di infrazioni sono stati posti ai semafori di Marina di Montemarciano. Saranno attivi da martedì 1 giugno.

Per cui saranno individuati tutti coloro i quali passeranno con il rosso. I dispositivi sono stati anche tarati per individuare altre irregolarità. Una scelta, quella dell’Amministrazione comunale, per cercare di migliorare e rendere meno problematica – e pericolosa – la viabilità agli incroci di via Roma, via Leopardi e via Manzoni sulla Statale Adriatica.

Dopo i sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale, dal personale dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune e da quello dell’Anas, sono stati individuati i punti precisi dove piazzare i due sistemi di controllo delle violazione e di lettura delle targhe.

Sistemi che verranno utilizzati anche per il rilevamento della mancata copertura assicurativa, la mancata revisione e per tutte le altre violazioni previste dalla legge.

Gli impianti funzioneranno anche come telecamere di sorveglianza. I semafori in questione sono quelli della Statale 16, direzione Nord, al chilometro 284+950 e di via Roma, sempre all’incrocio con la Statale Adriatica.

Le apparecchiature sono precedute da segnali verticali con raffigurato il pericolo “semaforo” e la scritta “rilevamento elettronico infrazioni semaforiche”.

In base al regolamento del nuovo codice della strada è stato stabilito, inoltre, che il funzionamento degli impianti semaforici installati a Marina di Montemarciano sarà previsto dalle 6,30 alle 23,30, tutti i giorni e che la durata dell’emissione della luce gialla sarà di almeno quattro secondi, salva la possibilità di adottare orari diversi in funzione di particolare condizioni della circolazione stradale: flussi di traffico elevato, passaggio di gare, lavori in corso, eventi ed altri ancora.

Le due apparecchiature, approvate dal ministero, sono state posizionate dalla società Cross Control di San Benedetto.

