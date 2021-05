A Fano sopralluogo dell’assessore Brunori con Società Autostrade per valorizzare il verde

FANO – Sopralluogo questa mattina dell’assessore all’Ambiente Barbara Brunori che, insieme al referente della direzione lavori di Società Autostrade e della ditta incaricata, hanno verificato lo stato del patrimonio arboreo concesso come mitigazione delle opere compensative nei pressi del passaggio autostradale.

“Abbiamo voluto verificare – chiosa l’assessora all’Ambiente Barbara Brunori – l’organizzazione delle attività di manutenzione legata alla vitalità delle piante e di riqualificazione degli spazi in cui si trovano. Come amministrazione vogliamo rendere la zona consona e curata. Questo spazio come altri nella città, verrà rivitalizzato visto che appartiene ad un processo progettuale che vedrà l’ultimazione nel prossimo periodo dell’ultimo intervento della rigenerazione urbana e sociale di Sant’Orso, ‘Quartiere a misura di bambino’. Infine, ho chiesto a Società Autostrade la possibilità sia di avere allori nella sezione finale attualmente scoperta sia di mettere a dimora nuove piante su una parte mancante del parco”.

