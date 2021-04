Verso un futuro radioso e positivo per le Terme di Carignano

Il sindaco Massimo Seri: “Lodevole l’impegno della nuova proprietà, ora scriviamo una nuova e splendente pagina di questa storia”

FANO – “Accolgo con estremo entusiasmo il completamento dell’iter relativo all’acquisizione delle Terme di Carignano da parte della nuova proprietà”.

Così il sindaco Seri commenta la notizia dell’acquisizione del gruppo industriale dalla procedura fallimentare, del complesso termale diffusa dall’avvocato Maurizio Natali. Il primo cittadino enfatizza “l’impegno profuso dalla nuova proprietà, che in un momento estremamente delicato sotto il profilo economico, ha deciso di investire nel nostro territorio. Come amministrazione non faremo mancare il nostro supporto ad un progetto ambizioso che avrà la capacità di creare occupazione e sostenere tutto il nostro tessuto produttivo, con ricadute significative a favore di tutta la nostra comunità. Da oggi siamo pronti a scrivere una nuova pagina relativa al complesso delle Terme di Carignano, che, dopo anni di buio, torneranno a splendere e proietteranno la nostra città verso nuovi e interessanti mercati turistici ed economici, connessi al benessere della persona”.

Un ringraziamento Seri lo rivolge anche “ai residenti di Carignano che, attraverso la costituzione di un comitato, hanno contribuito a mantenere accesa la luce su una vicenda che da oggi avrà un futuro radioso e sicuramente positivo”.

