Un violento incendio alla Profilglass di Fano

FANO – Un violento incendio è improvvisamente divampato oggi nello stabilimento della Profilglass, nell’area industriale di Bellocchi, a Fano.

La densa colonna di fumo, è stata a lungo visibile anche ad alcuni chilometri di distanza. Sul posto, appena scattato l’allarme, sono giunti quattro mezzi dei Vigili del fuoco, da Fano e Pesaro.

Le fiamme, partite da una pressa per la lavorazione di lastre di alluminio, sono state messe sotto controllo dai Vigili del fuoco dopo un’ora di lavoro. L’intervento è poi proseguito per mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’incendio.

Presente alla Profilglass anche il personale dell’Arpam per i rilievi ambientali, dentro e fuori lo stabilimento, in considerazione della densa colonna di fumo che si è sprigionata.

