Un ragazzo travolto da un treno alla Stazione di Chiaravalle

CHIARAVALLE – Una nuova tragedia si è verificata, questa mattina, all’interno della Stazione ferroviaria di Chiaravalle.

Un ragazzo di 18 anni, studente in un istituto di Jesi, poco dopo le 9, è stato travolto da un treno merci in transito. Il macchinista nulla ha potuto per evitare l’investimento.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it